Джессіка Честейн розповіла, як підтримує форму за допомогою йоги та веганської дієти

Акторка може похизуватися приголомшливою фігурою, проте їй доводиться підтримувати форму вправами і правильно підібраним меню.

Акторка Джессіка Честейн нещодавно обрала для виходу на червону доріжку вбрання, що обтягує її тонку талію. 46-річна актриса підтримує свою струнку статуру регулярними заняттями йогою і танцями. А також ретельно складеним меню. Про це пише Daily Mail.

Джессіка Честейн сказала, що вправи надихають її: "Це нагадування, особливо коли ви тримаєте планку, трясетеся і думаєте: "Я не можу цього зробити!" — що ти можеш пройти через що завгодно".

Крім звичайної планки підійде і бічна. Ця вправа націлена на косі м'язи живота, які обвиваються з боків вашої талії як корсет.

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Щоб тренувати сідниці, акторка вигулює свого собаку Мангеттеном і відвідує місцевий спортзал, кажучи: "Я не збираюся бути дівчиною з приватним інструктором з йоги в моєму будинку".

"Я багато займаюся йогою. До того ж я веган, тож це допомагає. Я дуже швидко втрачаю вагу", — зазначила актриса. А ще вона любить присідання — це найпростіший спосіб тримати себе у формі.

Утім, на червоних доріжках акторка полюбляє підкреслювати не лише свою талію, а й красиві плечі. І щоб отримати таку лінію плечей, можна виконувати просту вправу: ляжте на підлогу обличчям донизу, розведіть руки в сторони. Злегка підніміть руки від землі з боків і рухайте ними вгору та вниз, починаючи рух із лопаток.

Робіть рух невеликим і контрольованим, уявляючи, що намагаєтеся вичавити лимон між лопатками. Тримайте іншу частину тіла розслабленою.

Продовжуйте робити це протягом 15 секунд і повторіть вправу три-чотири рази.

Фото: Instagram @justjared

Втім, маючи бездоганну шкіру і чудову фігуру, акторка скаржилася в недавньому інтерв'ю, що зйомки у фільмі "Очі Теммі Фей" явно нашкодили її зовнішності. Адже Джессіці доводилося робити дуже яскравий макіяж з великою кількістю косметики.

Процес перетворення Честейн на Теммі займав від чотирьох до семи годин на день. В інтерв'ю The Los Angeles Times Честейн розповіла про те, що через важкість макіяжу у неї з'явилося відчуття, що вона виглядає на 50 років.

"Я точно думаю, що завдала незворотної шкоди своїй шкірі. Коли ви носите грим весь день і щодня — його вага на вашому обличчі розтягує вашу шкіру", — поскаржилася актриса.

Вона також турбувалася, що через те, наскільки екстравагантним був макіяж, він міг завадити її емоціям як актриси.

Але залишатися у формі Честей допомагає веганська дієта, якої вона дотримується з 2007 року. Вона каже, що їй ніколи не потрібно турбуватися про те, щоб залишатися стрункою.

Зірка "Інтерстеллара" також є колишньою балериною, яка іноді встає о 5.30 ранку, щоб потренуватися, тож це, безумовно, теж допомагає.

"Я люблю займатися йогою і кататися на велосипеді. Я намагаюся робити це так часто, як дозволяє мій графік", — зазначила Джессіка.

Утім, вона каже, що стала веганом не тому що це модно в наш час.

"Бути веганом — це не те, чим я коли-небудь хотіла бути. Я просто справді слухала те, що говорило мені моє тіло", — після зміни меню в неї стало більше енергії та значно знизився рівень холестерину.

Джессіка Честейн Фото: Getty Images

Примітно, але раніше Честейн була вегетаріанкою, але це зниженню рівня холестерину не допомогло.

Незабаром Честейн стала захисником прав тварин. Вона навіть була одним із перших інвесторів Beyond Meat, приєднавшись до інших знаменитостей, таких як Леонардо ДіКапріо і Білл Гейтс.

Але дотримання принципів веганства пов'язане з труднощами, особливо за межами Голлівуду. Честейн дізналася, як складно провести сімейну відпустку з традиційними італійськими родичами. У 2018 році Честейн пояснила Джиммі Кіммелу, що їй було важко під час відпустки зі своїм чоловіком Джаном Лукою Пассі де Препосул і його великою родиною в італійських Альпах.

Честейн згадувала, що прийом їжі тривав годинами, причому більша частина їжі веганам не підходила.

Нагадаємо, раніше Джессіка Честейн вийшла на червону доріжку в приголомшливій жовтій сукні.