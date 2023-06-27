Селена Гомес показала стильний купальник на літо 2023 (фото)

Селена Гомес потішила 424 мільйони підписників фотографією з відпочинку на яхті.

30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографію, на якій вона продемонструвала фігуру в стильному купальнику. Про це пише PageSix.

Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" позувала на яхті в чорному купальнику з вирізами. Її костюм — суцільний купальник Solkissed Sabrina (4500 гривень) — здається, фаворит знаменитості, оскільки раніше вона була помічена в ньому в серпні 2022 року.

Купальник продається зі знімними бретельками, що дає змогу носити його в кількох варіантах (і дає більше шансів уникнути появи моторошних ліній засмаги).

Засновниця Rare Beauty була без макіяжу на своїй останній світлині та доповнила образ краплеподібними сережками-кільцями Jennifer Fisher (19 400 гривень).

Гомес — не єдина прихильниця Solkissed, чиї костюми виготовляються вручну в Перу. Емма Вотсон, Холлі Бейлі, Кеті Перрі та Белла Хадід також були помічені в барвистих вбраннях бренду.

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Раніше Фокус писав, що Селена Гомес обурила шанувальників своїм вибором одягу.