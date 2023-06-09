Селена Гомес зіткнулася з критикою через вибір одягу

Селена Гомес обурила своїх шанувальників вибором одягу.

Related video

30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес поділилася знімком із 2018 року у своєму Instagram-акаунті, проте фанати були обурені її вибором вбрання від бренду Balenciaga. Про це пише Mirror.

На зображенні видно, як зірка серіалу "Вбивства в одному будинку" насолоджується морозивом разом із подругою під час обіду на свіжому повітрі.

"Морозиво охолоджує", — написала акторка в підписі разом зі смайликом морозива.

Однак, тоді як деякі стурбовані шанувальники вказали на її "схуднення", інші швидко зазначили, що фотографію, яку Селена опублікувала, було зроблено у 2018 році. Крім того, фанатів дуже обурив вибір одягу Селени — на ній був сірий светр від бренду Balenciaga.

"Не Balenciaga: (", — прокоментувала одна людина. Хтось інший додав: "Селена, ні! Ти носиш Balenciaga".

Третій написав: "ЧОМУ ви все ще підтримуєте b*lenciaga? Що з вами не так??"

Пізніше відома акторка видалила свою публікацію.

Balenciaga зіткнулася з різкою негативною реакцією ще в листопаді минулого року після запуску кампанії, у якій діти тримали в руках сумочки з БДСМ-елементами: ланцюгами, нашийниками та з бондажем.

Фото: Balenciaga

Нагадаємо, Селена Гомес знову зіткнулася з критикою свого тіла та відповіла хейтерам. Знаменитість була дуже емоційною в прямому ефірі TikTok після того, як її змусили пояснити бодишеймерам, що вона набрала вагу через ліки від вовчаку. Зірка часто стикається з критикою своєї зовнішності.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес зізналася, що не зможе мати дитину через тривале вживання препаратів від біполярного розладу.