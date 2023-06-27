Дієта, тантричний секс і йога: 71-річний Стінг розповів секрети своєї молодості

Легендарний співак має приголомшливий вигляд завдяки макробіотичній дієті та щоденній йозі.

Стінг, 71-річний фронтмен Police, продемонстрував свою підтягнуту статуру, коли вийшов на сцену в Скарборо минулими вихідними в рамках свого світового турне, змусивши багатьох шанувальників замислитися над питанням, що співак робить, щоб підтримувати себе у формі. До цього Стінг відпочивав на пляжі і шанувальники були вражені тим, наскільки молодий він виглядає. Про це пише Daily Mail.

Одягнений в обтислу сіру футболку, що оголює м'язисті руки, і пару білих джинсів, Стінг мав на сцені в Скарборо приголомшливий вигляд, а його вік видавали тільки зморшки біля очей.

Утім, співак уже багато років стежить за своїм харчуванням і щодня займається йогою, що дає йому змогу триматися у формі.

Сам Стінг каже, що його секрет молодості — це макробіотична дієта, яка складається з великої кількості овочів і злаків і спрямована на те, щоб уникати токсинів і оброблених харчових продуктів, що містять консерванти.

Стінг

Дієта також заснована на низькому споживанні м'яса, молочних продуктів і цукру.

Стінг і його дружина Труді Стайлер переїхали з сім'єю на ферму Lake House у Вілтширі 1991 року і перейшли на самодостатню дієту, відтоді вирощуючи органічні овочі.

Сім'я співака також завела курчат, які вільно бродять фермою, а також на території ферми є форелеве озеро і навіть власна пасіка.

У своїй книзі 1999 року "Куховарська книга будинку біля озера" Стайлер написала: "Я вирішила, що буду задоволена, тільки якщо точно знатиму, що ми кладемо на тарілки".

Вона також розповіла, що разом зі Стінгом насолоджується свідомим підходом до їжі і вважає, що "те, як ми ставимося до своїх тіл, у ширшому сенсі відповідає тому, як ми ставимося до планети".

Стінг настільки ретельно дотримується своєї дієти, що бере з собою в тур свого особистого шеф-кухаря, який готує йому правильні страви, коли співак перебуває далеко від дому.

Також він розповідав, що займається йогою і плаває щодня. Причому йогою він почав займатися ще тридцять років тому, перепробувавши до цього різні види тренувань. Він бігав, займався аеробікою, але потім зустрів свого тренера з йоги і змінив своє життя.

Коли йому виповнилося 60, він сказав Energy Times: "Я виступаю на сцені майже так само, як коли мені було 20 або підлітком, і я роблю це так само ефективно. Йога дала мені два додаткових десятиліття в кар'єрі. Я б не зміг цього зробити, якби був не у формі", — додав він.

Стінг на сцені

Але при цьому Стінг іноді любить побалувати себе коктейлем, або порцією морозива.

У 2003 році він сказав The Guardian: "Я п'ю алкоголь. Я не курю нічого легального. Я п'ю каву. Я люблю шоколад і морозиво. Але крім цього я дійсно здоровий".

Дружина Стінга, Труді, повністю його підтримує. Пара разом з 1982 року, і їх об'єднує спільна схильність до здорового способу життя. У Труді та Стінга — четверо дітей.

Стінг і Труді

Також відомо, що вони практикують тантричний секс, одного разу зробивши швидкоплинний коментар про семигодинні сексуальні сеанси зі своїм партнером у 1990-х роках.

І тільки через роки він пояснив, що мав на увазі.

За словами Стінга, практика тантри полягає в тому, як ви з'єднуєтеся зі своїм партнером, що може відбуватися в різний час протягом дня, починаючи з того, як ви дивитеся на нього, закінчуючи купанням у ванні або масажем.

"Ідея тантричного сексу — це духовний акт. Я не знаю чистішого і кращого способу висловити любов до іншої людини, ніж розділити це чудове, як я називаю його, "таїнство". Я б зупинився на цьому. Не сім годин, а ідея", — сказав Стінг і пожартував: "Сім годин включають фільм і вечерю", викликавши сміх у публіки.

Нагадаємо, раніше актриса Джессіка Честейн розповіла, як йога і веганська дієта допомагають їй залишатися у формі.

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