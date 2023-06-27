Анджеліна Джолі в Нью-Йорку вигуляла стильні тренчі та провела час із дорослими дітьми

Анджеліна Джолі насолоджувалася, проводячи час із найближчими.

48-річну американську актрису і громадську діячку Анджеліну Джолі останнім часом не дуже часто можна побачити на публіці, тому поява кінодіви на вулицях Нью-Йорка з прийомним сином, 19-річним Паксом, моментально привернула увагу численних перехожих.

Актриса вийшла з машини в бежевому двобортному тренчі, під який одягла чорну сукню, чорних туфлях-човниках і сонцезахисних окулярах. У руках у неї була величезна бежева сумка.

Її син був одягнений більш повсякденно — у біле худі та чорні широкі штани, а на ногах у нього були пожовклі кеди не першої свіжості. У руках хлопець тримав професійну фотокамеру.

Зазначимо, що Енджі помітили чи не вперше після того, як знову вибухнув гучний скандал між нею та її колишнім чоловіком Бредом Піттом, який звинуватив акторку в незаконному продажі своєї половини Шато Міраваль російському олігарху.

Днем раніше актрису помітили разом із трьома дітьми. Крім Пакса, з нею були рідна дочка, 17-річна Шайло, і 18-річна Захара, її прийомна дитина. Вони разом прийшли повечеряти в один із ресторанів, і Джолі мала практично такий самий стильний вигляд, одягнувши світлий тренч, чорні пальта і туфлі та взявши брендову сумочку. Шайло була в толстовці з капюшоном, що поєднувалася зі штанами і темно-бордовими кросівками, а Захара — в чорному ансамблі.

Загалом у актриси та її колишнього чоловіка — шестеро дітей. Цього разу з Енджі не було 21-річного Меддокса, прийомного сина, і 14-річних близнюків Вів'єн і Нокса, яких знаменитості народили в шлюбі.

Нещодавно знаменитість освітлила волосся, повернувши собі колір періоду 90-их, коли була майже блондинкою. Тоді Джолі носила світле волосся для одного зі своїх найвідоміших виступів у фільмі "Перерване життя" 1999 року. Психологічна драма, яку зняла Вайнона Райдер, принесла Джолі єдину на сьогоднішній день премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі на своїй сторінці в Instagram показала наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.