Промокампанія набирає обертів: у Малібу можна орендувати рожевий будиночок Барбі

Для просування нового фільму з Марго Роббі та Раяном Гослінгом справжній особняк, який точно копіює лялькові апартаменти, можна зайняти абсолютно безкоштовно.

Прем'єра довгоочікуваного фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом відбудеться за місяць і, в рамках рекламної кампанії справжні фанати культової ляльки можуть зупинитися в її "Будинку мрії". Причому зробити це можна абсолютно безкоштовно, повідомляє AirBnB, адже Кен "не міг зрозуміти, як встановити ціну на Malibu DreamHouse Барбі", адже він "любить пляж, а не математику!".

Будиночок Барбі рожевого кольору розташований у Малібу. Фанати Барбі зможуть зайняти DreamHouse 21 і 22 липня. Але пропозицією зможуть скористатися тільки двоє людей.

Перебування буде безплатним. Фанати можуть спробувати щастя 17 липня з десятої ранку і залишити заявку.

Справжній дім Барбі існує і він розташований у Малібу Фото: Airbnb

Пресреліз, у якому представлено фотографії фотографа Джойс Лі, навіть містить цитату вигаданого Кена, якого грає Раян Гослінг, що щойно вирушив у глобальний престур з колегою за фільмом Марго Роббі.

"У всіх нас є мрії, і Барбі пощастило мати цілий будинок. Але тепер моя черга, і мені не терпиться прийняти гостей у цих єдиних у своєму роді апартаментах", — ідеться в пресрелізі.

DreamHouse розташований у Малібу, штат Каліфорнія, і з рожевих терас лялькового будиночка відкривається "панорамний вид". А сам він "слугує ідеальним фоном для мальовничо-пластикового раю Кена".

Справжній дім Барбі існує і він розташований у Малібу Фото: Airbnb Справжній дім Барбі існує і він розташований у Малібу Фото: Airbnb

Шанувальники, які зупиняться в DreamHouse, зможуть вивчити "приголомшливий гардероб Кена, щоб знайти свій найкращий одяг для пляжу".

Вони також зможуть навчитися танцювати на танцмайданчику Кена, або виконати серенаду на його гітарі.

Гості також зможуть позасмагати і розслабитися біля пейзажного басейну і навіть повернутися додому з винятковими сувенірами. Вони зможуть забрати додому набір жовто-рожевих роликових ковзанів і дощок для серфінгу Impala після перебування.

Також у будинку є великий пластиковий кінь, гриль Барбі з пластиковою їжею і навіть невеликий тренажерний зал.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

В Airbnb уже зазначили, що на честь виходу "Барбі" в кінотеатри 21 липня і на честь розширення прав і можливостей дівчаток зробить одноразову пожертву на користь організації "Врятуйте дітей".

Save the Children надає навчальні ресурси та підтримку дітям, сім'ям і спільнотам у понад 100 країнах, щоб зміцнити впевненість дівчаток і допомогти їм досягти успіху в школі, забезпечивши всім рівні можливості для досягнення успіху.

Трейлер фільму "Барбі"

Це не вперше, коли DreamHouse відкривається для гостей Airbnb. Рожевий будиночок перебуває у приватному володінні і його власники відкривали двері "Будинку мрії" в жовтні 2019 року.

У той час шанувальники культової ляльки платили по 60 доларів за ніч в ознаменування 60-річчя Барбі.

У вартість входили уроки фехтування від чемпіона світу Ібтіхаджа Мухаммада, макіяж від знаменитого перукаря Джен Аткін і урок кулінарії від шеф-кухаря Джини Кларк-Гелм.

Хто володіє рожевим будиночком Барбі не розголошується. Але відомо, що 2013 року будинок було виставлено на продаж за 25 мільйонів доларів.

Екскурсія кіношним будиночком Барбі

Нагадаємо, раніше творці фільму "Барбі" розповіли, як будували ідеальні рожеві декорації для фільму. І жартували, що їхня робота спричинила дефіцит фарби того самого "барбі-відтінку".

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