28 червня 2023 року: пророка Амоса — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна купатися у водоймах і ходити в ліс.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Амоса і мученика Фіта Римського. Пророк Амос був ізраїльським пророком, який жив приблизно у VIII столітті до н.е., проповідував слова Божі та викривав несправедливість у суспільстві. Мученик Фіт Римський сповідував християнську віру і віддав своє життя за неї, ставши зразком відданості.

Також 28 червня — День Конституції України.

Що не можна робити 28 червня:

купатися у водоймах;

ходити в ліс;

давати овес тваринам;

скупитися.

Народні прикмети та повір'я:

рясна роса — буде врожайний рік;

добре чути коників — до дощу;

"прийшов Амос — пішов овес у ріст";

з'явилося багато мух — буде хороший урожай гречки.

День ангела святкують:

Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.

Народилися в цей день:

1971 рік — Ілон Маск, американський підприємець та інженер, засновник компаній Tesla Motors, SpaceX і Neuralink.

Також цього дня:

1389 рік — битва на Косовому полі;

1569 рік — підписано Люблінську унію, що об'єднує Королівство Польське і Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1919 рік — підписано Версальський договір;

1992 рік — "Сигнальник" став першим кораблем у Чорному морі, який 1992 року піднімає український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалили Конституцію України;

2012 рік — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.