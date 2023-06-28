Дженніфер Лопес знялася в кумедній рекламі для Virgin Voyages Річарда Бренсона

Співачка й акторка заявила про старт роботи з туристичною компанією Virgin Voyages ще минулого року.

Круїзна й туристична компанія Virgin Voyages, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, показала свою амбасадорку Дженніфер Лопес у кумедній рекламі. Відео з'явилося в соцмережах компанії.

Повідомляється, що в компанії запустили інструмент під назвою Jen A.I. щоб створити індивідуальні запрошення від самої Джей Ло, якими можна поділитися зі своїми близькими, щоб запросити їх у пригоду.

Virgin Voyages Річарда Бренсона було запущено 2019 року як першу круїзну лінію "все включено" тільки для дорослих. І розрахунок був правильним. Клієнтам дуже сподобалося подорожувати на борту лайнерів, де є безліч барів і навіть тату-салон.

Дженніфер Лопес приєдналася до Бренсона 2022 року, заявивши, що вона буде одночасно інвесторкою бренду й візьме на себе роль директорки з розваг і стилю життя.

Дженніфер Лопес у рекламі Virgin Voyages

Згідно з пресрелізом, у її обов'язки в межах цієї нової ролі входить "розвиток морського досвіду з акцентом на добробут і фізичну форму" та "співпраця в галузі дизайну і спільної творчості".

Потім Дженніфер Лопес вирушила разом із сером Річардом у спеціальний круїз під назвою "Безмежна подорож".

П'ятиденним круїзом опікувалися Лопес і її організація Limitless Labs.

"Моя місія завжди полягала в тому, щоб розважати, розширювати можливості й надихати моїх прихильників жити своїм життям, не ставлячи обмежень на те, чого, на їхню думку, вони можуть досягти", — сказала Лопес, зазначивши, що Бренсон поділяє цю пристрасть до партнерства й досвіду, які приносять людям радість і підіймають настрій.

Круїзний лайнер Scarlet Lady з Джей Ло та Бренсоном на борту вийшов із порту Маямі та вирушив у Пуерто-Плату, а потім пришвартувався на приватному острові Virgin, Beach Club at Bimini.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес в ефектній червоній сукні прорекламувала свою лінійку коктейлів Delola. Щоправда, шанувальники співачки розкритикували її за це. Адже 52-річна Джей Ло стежить за своїм здоров'ям і взагалі не вживає алкоголь.