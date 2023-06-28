До того як стала знаменитою і вийшла заміж за принца. У мережі з'явилося старе резюме Меган Маркл

Резюме було написано, коли Меган Маркл було 24 роки і вона ще не отримала роль у "Форс-мажорах".

У Facebook було опубліковано старе резюме Меган Маркл, яке вона склала до того, як актриса зірвала джекпот, отримавши роль у "Форс-мажорах" і вийшовши заміж за принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

У резюме розкрито "особливі навички" актриси, а також її зріст і вагу.

Старе фото Меган Маркл із резюме Фото: Endorse Management Group

Невідомо, коли це резюме було вперше використане, оскільки на ньому немає дати, але, схоже, воно було зроблене до того, як вона стала моделлю з валізкою в програмі "Угода чи ні", в якій вона вперше з'явилася 2006 року.

Остання зазначена роль була її першою професійною роллю в кіно, де вона зіграла роль Наталі в романтичній комедії Ештона Кутчера 2005 року "Більше, ніж любов".

Резюме Меган Маркл Фото: Endorse Management Group

Резюме було опубліковано в соціальних мережах разом із такими подробицями, як її хобі та колір очей.

У ньому вказано зріст і вагу Меган на той час: 5 футів 6 дюймів (приблизно 170 см) і вагу — 113 фунтів (51 кг), а її волосся і очі описані просто як "коричневі".

На момент публікації резюме у Меган було всього кілька ролей на телебаченні, зокрема поява у двох епізодах серіалу "Головний госпіталь" 2001 року, де вона зіграла медсестру на ім'я Джилл, і роль у науково-фантастичній юридичній драмі CBS "Місто віків" 2004 року, де вона зіграла гостю вечірки на ім'я Наташа.

До цього її досвід був набагато обмеженішим, включно з головними ролями, які вона грала під час навчання в Північно-Західному університеті, і появою на Nick News W5, коли їй було 11 років.

У резюме також був розділ, у якому перераховувалися ролі в театрі. Швидше за все, під час навчання в школі.

Також там зазначено, що вона пройшла інтенсивне навчання в різних дисциплінах, починаючи від "телебачення / кіно" до "музичної комедії" і "голосу для перформансу".

Інші навички включають її вміння вільно говорити французькою та іспанською мовами, її навички танців і кікбоксингу.

Старе фото Меган Маркл Фото: The Tig

Користувачка Facebook, яка поділилася резюме, розповіла, що на той час їй не вдалося переконати агенцію найняти Меган Маркл, бо в неї було занадто мало досвіду.

Після того як це резюме було опубліковано, Меган Маркл стала дівчиною з портфелем в ігровому шоу "Угода чи ні". Загалом вона знялася в 34 епізодах з 2006 по 2007 рік.

Уже зараз Меган Маркл розкритикувала шоу, заявивши, що там її сприймали тільки як сексуальний об'єкт. Колега Меган по шоу звинуватила її у брехні.

Але після шоу "Угода чи ні" кар'єра Меган Маркл стала розвиватися інтенсивніше. Вона отримала кілька невеликих ролей у телесеріалах на кшталт "Касла", "Грань" і "CSI: Маямі".

Але головним її проривом стала, звісно, роль Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори".

Вона з'явилася у 108 епізодах серіалу, який тривав до 2018 року.

Меган Маркл до знайомства з принцом Гаррі Фото: Getty Images

Граючи роль Рейчел, вона також знялася в інших фільмах, включно з "Випадковими зустрічами" і "Антисоціальним фільмом", завела свій блог The Tig і використовувала свою зростаючу популярність, щоб додати кілька партнерських відносин з брендами Birchbox, Reitmans і Bobbi Brown.

Однак після оголошення про заручини з принцом Гаррі вона оголосила, що піде з кіно, щоб почати нове життя як працівниця королівської сім'ї у Великій Британії.

За словами біографа принцеси Діани Ендрю Мортона, перед вступом у королівську сім'ю королева сказала Меган, що вона може продовжувати грати, якщо захоче.

Меган Маркл і королева Єлизавета Фото: Getty Images

Але у своєму спільному інтерв'ю BBC з принцом Гаррі після їхніх заручин вона пояснила, що щаслива завершити свою акторську кар'єру.

Утім, як відомо, Меган Маркл недовго протрималася на посаді працюючого члена королівської сім'ї.

Нещодавно стало відомо, що її подкаст "Архетипи" було закрито. І з'ясувалося, що на шоу Меган вирішила не приходити суперзірка Тейлор Свіфт, хоч герцогиня Сассекська особисто відправила їй листа.