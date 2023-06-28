Жерар Піке зраджував Шакіру, поки її батько був у лікарні

Артистка пригадала непростий період у житті.

46-річна колумбійська співачка Шакіра розповіла про те, чому зради Жерара Піке були вдвічі болючішими для неї. Про це пише People.

Більш ніж через рік після того, як Шакіра та Жерар Піке оголосили про розставання, суперзірка розмірковує про інші труднощі, які вона пережила в той період.

У новому інтерв’ю для People en Español Шакіра згадала про те, як дізналася, що її зрадив колишній коханий незабаром після того, як її батько Вільям Мебарак Чадід опинився в лікарні через невдале падіння.

"Він поїхав до Барселони, щоб розрадити мене після того, як я була охоплена сумом через розлуку", — сказала Шакіра, у якої двоє синів — 9-річний Мілан і 7-річний Саша з 36-річним Піке. "Поки він був на першому причасті Мілана , він отримав важкі травми в ДТП. Усе сталося відразу. Мій дім розвалювався. З преси я дізнавалася, що мене зрадили, коли тато був у реанімації".

Шакіра із синами Фото: Getty Images

Вона пригадала, що думала, що "не переживе" труднощів: "Чоловік, якого я любила найбільше в своєму житті, мій батько, покидав мене, коли я найбільше потребувала його. Я не могла поговорити з ним".

Розповідаючи про процес одужання Чадіда, Шакіра сказала, що він "був дуже важким і повільним", але похвалила його як "чудову людину та чарівного персонажа, який дивує всіх нас своєю силою".

Шакіра Фото: Instagram @shakira

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