Том Голланд розповів, чим підкорив серце Зендеї

"Спайдермен" розкрив своє несподіване хобі.

27-річний британський актор Том Голланд розповів, як підкорив серце Зендеї на початку їхніх стосунків.

За словами "Спайдермена", його пристрасть до столярної справи допомогла йому вразити зірку "Ейфорії" ще тоді, коли їхній роман був на початковому етапі.

"Одного разу я полагодив двері своєї дівчини", — сказав Голланд, додавши, що "на початку їхніх стосунків він був у її будинку, і її двері були зламані, і він сказав: "Я полагоджу тобі ці двері!"

Актор полагодив двері, сказав він, "і тепер вони закохані".

"Столярна справа – це те, що мені справді подобається. Я люблю це. Я зробив мамі кухонний стіл, облаштував кабінет. Я зробив усі шафи у своїй спальні. Я побудував маленьку шпаківню з дідусем", — розповів Том.

Відомі тим, що зберігають подробиці своїх стосунків у таємниці, Голланд і Зендея вперше зав’язали романтичні стосунки у 2017 році, коли вони знялися у фільмі Marvel "Людина-павук: Повернення додому".

Том Голланд

У листопаді 2021 пара підтвердила статус своїх стосунків. З тих пір вони час від часу ділилися подробицями роману в інтерв'ю та у своїх соціальних мережах.

Том Голланд та Зендея Фото: zendaya

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Нагадаємо, Том Голланд висловився про свої стосунки з коханою.

Також Фокус писав про появу Зендеї на модному шоу в Парижі.