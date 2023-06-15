Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Том Голланд дав рідкісний коментар про його стосунки із Зендеєю

Том Голланд та Зендея, Том Голланд та Зендея стосунки, спайдермен, новий серіал тома холланда
Фото: Getty Images | Том Голланд та Зендея

Зіркову пару запідозрили в романі у 2019 році.

Related video

27-річний британський актор Том Голланд розповів про стосунки із Зендеєю. Про це пише Hollywood Reporter.

Назвавши свої стосунки із коханою "сакральними", Том у свіжому інтерв’ю пояснив, чому вони завжди тримали все в таємниці.

Наразі актор рекламує свій новий серіал "The Crowded Room". Під час одного з інтерв’ю, коли Тома запитали про його стосунки із Зендеєю, він сказав: "Наші стосунки — це те, що ми неймовірно захищаємо, і ми хочемо зберегти їх якомога сакральними".

Том також розповів, що він і Зендея відчувають, що вони не "повинні" нікому пояснювати свої стосунки.

"Ми не думаємо, що ми комусь зобов’язані, це наша справа, і це не має нічого спільного з нашою кар’єрою", — сказав він виданню.

Том Голланд та Зендея Fullscreen
Том Голланд та Зендея
Фото: Tracy Borman\Twitter

Чутки про стосунки "Людини-павука" і Зендеї з’явилися ще у 2019 році, але тоді обидва їх спростували. Через два роки папараці помітили їх за поцілунками в машині, що підтвердило, що вони зустрічаються.

Незважаючи на те, що двоє акторів неодноразово публікували фотографії та підписи, наповнені коханням, вони завжди утримувалися від публічних заяв про свої стосунки, а також від відвідування спільних заходів.

Том Голланд та Зендея Fullscreen
Том Голланд та Зендея
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея показала рідкісні кадри Тома Голланда на честь його 27-річчя.

Також Фокус писав про критику нового серіалу Тома Голланда.