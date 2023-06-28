Белла Торн у облягаючій сукні з'явилася на кінофестивалі в Італії

Зірка подбала про те, щоб привернути до себе увагу.

25-річна американська акторка і модель Белла Торн у розкішному вбранні з'явилася на п'ятий день кінофестивалю в Таорміні, Італія. Про це пише Daily Mail.

Белла Торн мала сексуальний вигляд у блідо-блакитній обтислій міді-сукні Bottega Veneta (88 тисяч гривень), під якою було видно її пірсинг сосків. Вона поєднала золотий металевий ремінець на одному плечі з масивними золотими браслетами. Модель "OnlyFans" доповнила образ золотистими босоніжками з квадратним носком, браслетом на нозі і зібрала свої руді локони в пучок.

Белла Торн Фото: Getty Images

На шляху до синьої килимової доріжки 25-річна Торн закрила обличчя сонцезахисними окулярами зі стразами. Співачка подбала про те, щоб її величезну обручку з діамантом смарагдового ограновування вагою понад 10 карат було видно всім.

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Нагадаємо, місяць тому Белла Торн повідомила у своєму Instagram-акаунті, що сказала заповітне "так" своєму коханому, підприємцю і продюсеру Марку Еммсу. Її новий роман з Марком Еммсом почався через три місяці після того, як вона розірвала заручини з Бенджаміном Масколо.