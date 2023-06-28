Мадонну знайшли без свідомості та госпіталізували: що відомо

Зірку знайшли непритомною і доставили в лікарню Нью-Йорка.

64-річна американська співачка Мадонна була терміново госпіталізована, а потім інтубована у відділенні інтенсивної терапії. Про це пише PageSix.

За інформацією таблоїда, зірка сцени була інтубована щонайменше на одну ніч, перш ніж їй видалили трубку. Тепер вона притомна і одужує. Також відомо, що її дочка Лурдес Леон була поруч із нею протягом усього цього часу.

Менеджер Мадонни Гай Осірі поділився у своєму Instagram, що у його клієнтки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, через яку вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії".

Хоча інсайдер повідомив таблоїду, що королева поп-музики наразі "виписана з відділення інтенсивної терапії", Осірі пояснив у своєму пості: "Вона все ще перебуває під медичним наглядом. Очікується повне одужання".

Раніше цього року Мадонна оголосила, що почне свій тур "Celebration" на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Очікувалося, що турне, яке складається з 84 концертів, розпочнеться 15 липня на стадіоні Rogers Arena у Ванкувері, але публікація Осірі показала, що концерти відкладуть через побоювання з приводу здоров'я.

"Ми поділимося з вами докладнішою інформацією, щойно вона в нас з'явиться, включно з новою датою початку туру і перенесеними концертами", — підсумував менеджер артистки.

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