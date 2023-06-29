29 червня 2023 року: святителя Тихона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ображатися і працювати з тістом.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Він жив він на Кіпрі в V столітті, з дитинства захоплювався Священним Писанням, через що в юності став дияконом, а пізніше і єпископом. Усе своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством.

Що не можна робити 29 червня:

ображатися на когось;

лінуватися;

працювати з тістом.

Народні прикмети та повір'я:

зранку папороть скручує листя — до спекотного дня;

на вікнах осіла роса — до дощу;

дрібні краплі дощу — значить він ненадовго;

Чумацький шлях ясний — погода покращиться.

День ангела святкують:

Михайло, Тихон.

Народилися в цей день:

1947 рік — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".

Також цього дня:

1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус".