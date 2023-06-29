Рідні Мадонни боялися, що "втратять її"

Напередодні зірку знайшли непритомною та госпіталізували до лікарні.

Родина Мадонни "боялася найгіршого" після того, як 64-річна співачка заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією". Про це пише Daily Mail.

Епатажна артистка наразі перебуває в реанімації після того, як виявилося, що її знайшли непритомною. Вона підхопила інфекцію 24 червня 2023, і хоча її здоров’я "покращується", зірка сцени все ще "під медичним наглядом".

Повідомляється, що її донька, 26-річна Лурдес Леон, була поруч з артисткою протягом усього випробування.

Друг сім’ї світової суперзірки розповів, як її родичі "готувалися до найгіршого" після жахливих випробувань, оскільки "всі вірили, що можуть її втратити".

Мадонна Фото: Instagram madonna

"Протягом останніх кількох днів ніхто насправді не знав, у якому напрямку все обернеться, і її родина готувалася до найгіршого", — поділилися вони.

"Саме тому це трималося в таємниці із суботи. Усі вірили, що ми можемо її втратити, і це була реальність ситуації", — зазначив інсайдер.

Її менеджер підтвердив, що майбутній тур Мадонни відкладається, написавши: "У суботу, 24 червня, у Мадонни розвинулась серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні реанімації. Її стан здоров'я покращується, але вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Очікується повне одужання".

Мадонна у 1991 році Фото: Getty Images

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Нагадаємо, 64-річна Мадонна знепритомніла та потрапила до лікарні.

Також Фокус писав про продаж маєтку Мадонни.