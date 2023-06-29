Рідні Мадонни боялися, що "втратять її"
Напередодні зірку знайшли непритомною та госпіталізували до лікарні.
Родина Мадонни "боялася найгіршого" після того, як 64-річна співачка заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією". Про це пише Daily Mail.
Епатажна артистка наразі перебуває в реанімації після того, як виявилося, що її знайшли непритомною. Вона підхопила інфекцію 24 червня 2023, і хоча її здоров’я "покращується", зірка сцени все ще "під медичним наглядом".
Повідомляється, що її донька, 26-річна Лурдес Леон, була поруч з артисткою протягом усього випробування.
Друг сім’ї світової суперзірки розповів, як її родичі "готувалися до найгіршого" після жахливих випробувань, оскільки "всі вірили, що можуть її втратити".
"Протягом останніх кількох днів ніхто насправді не знав, у якому напрямку все обернеться, і її родина готувалася до найгіршого", — поділилися вони.
"Саме тому це трималося в таємниці із суботи. Усі вірили, що ми можемо її втратити, і це була реальність ситуації", — зазначив інсайдер.
Її менеджер підтвердив, що майбутній тур Мадонни відкладається, написавши: "У суботу, 24 червня, у Мадонни розвинулась серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні реанімації. Її стан здоров'я покращується, але вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Очікується повне одужання".
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Нагадаємо, 64-річна Мадонна знепритомніла та потрапила до лікарні.
Також Фокус писав про продаж маєтку Мадонни.