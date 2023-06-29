Розкіш у стилі Барбі: Марго Роббі вийшла у світ у яскравому костюмі від Chanel

Актриса із задоволенням носить вінтажне вбрання від найкращих домів моди.

Марго Роббі продовжує свій промо-тур з нагоди майбутнього виходу фільму "Барбі", де вона зіграла роль культової американської ляльки. Не дивно, що на зустрічі з журналістами і на публіці загалом акторка з'являється в ансамблях люксових брендів, які максимально схожі зі стилем її героїні.

Так, нещодавно знаменитість підкорила серця фанатів і фотографів, примірявши на себе яскраво-жовтий твідовий костюм від Chanel, який складався з мініспідниці та укороченого жакета.

Як і личить знаменитості, дороге вбрання вона доповнила не менш елегантними і недешевими аксесуарами — білою сумочкою і такого ж кольору туфлями Me Dolly Mules від Christian Louboutin вартістю $795.

За зовнішній вигляд Марго в прес-турі відповідає стиліст Ендрю Мукамал. На своїй сторінці в Instagram він публікує образи актриси. Наприклад, там можна побачити фото Барбі 1959 року в купальнику і поруч — Марго у вінтажній сукні Hervé Léger, малюнок якої повністю повторює візерунок купальника.

Світова прем'єра фільму режисерки Грети Гервіг "Барбі" запланована на 21 липня.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі влаштувала екскурсію ідеальним будинком Барбі, а в Малібу можна орендувати цілий особняк у стилі барбікор.