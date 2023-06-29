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Розкіш у стилі Барбі: Марго Роббі вийшла у світ у яскравому костюмі від Chanel

Фото: Bryce Scarlett/Instagram | Марго Роббі

Актриса із задоволенням носить вінтажне вбрання від найкращих домів моди.

Марго Роббі продовжує свій промо-тур з нагоди майбутнього виходу фільму "Барбі", де вона зіграла роль культової американської ляльки. Не дивно, що на зустрічі з журналістами і на публіці загалом акторка з'являється в ансамблях люксових брендів, які максимально схожі зі стилем її героїні.

Так, нещодавно знаменитість підкорила серця фанатів і фотографів, примірявши на себе яскраво-жовтий твідовий костюм від Chanel, який складався з мініспідниці та укороченого жакета.

Як і личить знаменитості, дороге вбрання вона доповнила не менш елегантними і недешевими аксесуарами — білою сумочкою і такого ж кольору туфлями Me Dolly Mules від Christian Louboutin вартістю $795.

За зовнішній вигляд Марго в прес-турі відповідає стиліст Ендрю Мукамал. На своїй сторінці в Instagram він публікує образи актриси. Наприклад, там можна побачити фото Барбі 1959 року в купальнику і поруч — Марго у вінтажній сукні Hervé Léger, малюнок якої повністю повторює візерунок купальника.

Світова прем'єра фільму режисерки Грети Гервіг "Барбі" запланована на 21 липня.

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Раніше Фокус писав, що Марго Роббі влаштувала екскурсію ідеальним будинком Барбі, а в Малібу можна орендувати цілий особняк у стилі барбікор.