Марго Роббі вийшла у світ у барбі-сукні від Moschino за 1600 доларів

Актриса продовжує промо-тур, просуваючи свій новий фільм "Барбі".

Марго Роббі займається просуванням свого нового фільму "Барбі" і буквально щодня демонструє нові лялькові образи. Так, нещодавно вона вийшла у світ у сукні з полуничним принтом. Про це пише Daily Mail.

У цьому вбранні актриса продемонструвала весь гламур 1960-х. Актриса вибрала сукню від Moschino за 1694 долари з колекції 2019 року. Зараз актори фільму "Барбі" перебувають в Австралії і чудово проводять час у пляжному клубі Icebergs у Бонді-Біч.

Свій образ 31-річна акторка доповнила білими сонцезахисними окулярами та зробила високий хвіст із м'якими локонами.

Дворазова номінантка на премію "Оскар" доповнила свій образ діамантовими сережками і білою сумкою.

Місце проведення презентації змінилося завдяки слову "Барбі", надрукованому на культовому басейні Bondi Icebergs.

Марго прибула до Сіднея в середу зі своїм чоловіком Томом Акерлі і партнеркою по фільму Америкою Феррера.

Режисер фільму Грета Гервіг, написала сценарій для фільму разом зі своїм давнім партнером Ноєм Баумбахом.

Як сказано в пресрелізі, "Барбі" — це "чудова історія про ляльку, яку вигнали з іграшкового суспільства за те, що вона недостатньо досконала. І вона вирушає в реальний світ за пригодами".

Володар "Оскара" Раян Гослінг грає Кена, бойфренда Барбі, а Вілл Феррелл грає генерального директора компанії з виробництва іграшок, що нагадує Mattel.

Також для промотуру в Австралії Марго Роббі приміряла смугасту чорно-білу сукню від Herve Leger, повторивши культовий образ першої ляльки Барбі, яка продавалася в чорно-білому купальнику, сонцезахисних окулярах і чорних туфельках.

Модні барбі-образи Марго Роббі в Австралії

Нагадаємо, раніше Марго Роббі вийшла у світ у яскраво-жовтому костюмі Chanel, а до цього провела екскурсію будиночком Барбі з фільму.

А поки фанати чекають прем'єри, яка відбудеться 20 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.