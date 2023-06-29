Копія батька: Гвінет Пелтроу поділилася новим фото 17-річного сина

Мозес Мартін дуже схожий на свого зіркового батька.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала рідкісне фото із сином. Знімок із 17-річним Мозесом Мартіном знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На кадрі хлопець позує разом зі своєю матір'ю під час відвідування мистецького центру в Мілані Fondazione Prada, Італія.

Чітко видно, що син акторки і музиканта вищий за матір. Мозес був одягнений у світло-блакитну сорочку з коротким рукавом і елегантною краваткою, а також чорні шорти. Свій аутфіт він доповнив сонцезахисними окулярами, які були у нього на голові.

Зірка "Залізної людини", яка нещодавно привітала свого ексчоловіка Кріса Мартіна з Днем батька, мала як завжди стильний вигляд у смугастому червоно-білому топі, шортах і кросівках. Крім Мозеса, у Гвінет з колишнім чоловіком є 19-річна дочка Еппл.

Гвінет Пелтроу із сином Фото: instagram @gwynethpaltrow

Зіркова пара була у шлюбі з 2003 по 2016. Дует залишився в хороших стосунках з моменту їхнього розставання. Через два роки після розлучення Гвінет Пелтроу вийшла заміж за сценариста Бреда Фелчака, у якого також є двоє дітей від попереднього шлюбу.

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Раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу дозволила дочці приміряти її культову сукню з церемонії "Оскар".