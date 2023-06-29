Ешлі Грем показала закулісні знімки зі зйомок Barbie Dreamhouse Challenge

Модель plus-size наслідує гламур Барбі на зйомках нового реаліті-шоу.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем поділилася у своєму Instagram-акаунті закулісними знімками зі зйомок реаліті-шоу Barbie Dreamhouse Challenge, прем'єра якого відбудеться 16 липня на HGTV.

Мати трьох дітей стала ведучою майбутнього проєкту з чотирьох серій, у якому вісім зіркових команд перетворюють звичайний будинок у Південній Каліфорнії на версію культової іграшки Mattel у натуральну величину.

"Чесно кажучи, в кожну кімнату проникло стільки ностальгії, — сказала Ешлі. — Зірки HGTV такі кумедні та веселі, але водночас дуже зосереджені. Я була вражена всіма їхніми ідеями. Неймовірно, скільки творчості та історії було вкладено в кожну кімнату, передній і задній двори. Я вражений тим, наскільки прекрасний цей будинок! Я люблю Барбі так само сильно, як і ви, якщо не більше".

На першому кадрі Грем позує біля гримерного столика в обтислій рожево-чорній сукні Nadine Merabi 'Macy'. Також зірка подіумів продемонструвала фігуру в рожевій мінісукні з високим коміром і пристрасним пір'ям, доповнивши ансамбль туфлями на підборах з відкритим носком. Родзинкою образу стала пишна зачіска в стилі шістдесятих і яскравий макіяж.

Поміж тенденцією Barbiecore, яка поширена по всьому інтернету, улюблена лялька Америки також поширює свій вплив на світ дизайну інтер'єрів. Тож цілком доречно, що HGTV підхопив цю тенденцію, оголосивши про своє нове шоу Barbie Dreamhouse Challenge. На честь майбутнього виходу "Барбі", довгоочікуваного фільму Грети Гервіг, що виходить у кінотеатрах цього літа, канал облаштування будинку пропонує власну інтерпретацію культового "Будинку мрії".

У шоу візьмуть участь 15 експертів HGTV з дизайну/ремонту будинків і один знаменитий шеф-кухар Food Network. На завершення шанувальник Барбі виграє унікальну ночівлю в готовому будинку з освітленим танцполом, столом-акваріумом, каруселлю для капелюхів і ліфтом для домашніх тварин/телефонною будкою.

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Нагадаємо, у Малібу можна орендувати рожевий будиночок Барбі.

Також Фокус писав, що Марго Роббі влаштувала екскурсію ідеальним будинком Барбі, де знімався фільм.