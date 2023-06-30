Розділи
Матеріали
Стиль життя

30 червня 2023 року: Мануїла, Савела та Ізмаїла — що сьогодні не можна робити?

Мученики Мануїл, Савел та Ізмаїл

Сьогодні не можна позичати гроші та лаятися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, мати-християнка виховувала їх по-божому. Дорослими вони пішли на службу, потрапили до царя Юліана Відступника, а той дізнався, що брати християни, і кинув їх у темницю. Там Юліан довго мучив Мануїла, Савела та Ізмаїла, змушуючи відректися від віри, а після відмови їх стратили.

Що не можна робити 30 червня:

  • позичати гроші;
  • лаятися;
  • нехтувати своєю безпекою.

Народні прикмети та повір'я:

  • вечірня веселка до хорошої погоди;
  • гроза — буде великий урожай;
  • дощ у другій половині дня — литиме до ночі;
  • на траві вранці немає роси — чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Ізмаїл, Кирило, Максим, Пелагея, Савелій.

Народилися в цей день:

1907 рік — Роман Шухевич (убитий у 1950), український політичний діяч, головнокомандувач УПА;

1966 рік — Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Також цього дня:

1894 рік — відкриття найзнаменитішого лондонського мосту — Тавер-бриджу;

1948 рік — вчені оголосили про створення транзистора;

1991 рік — у Сімферополі відбулася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

2022 рік — російські війська були вибиті із захопленого українського острова Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.