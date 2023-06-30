30 червня 2023 року: Мануїла, Савела та Ізмаїла — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати гроші та лаятися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, мати-християнка виховувала їх по-божому. Дорослими вони пішли на службу, потрапили до царя Юліана Відступника, а той дізнався, що брати християни, і кинув їх у темницю. Там Юліан довго мучив Мануїла, Савела та Ізмаїла, змушуючи відректися від віри, а після відмови їх стратили.

Що не можна робити 30 червня:

позичати гроші;

лаятися;

нехтувати своєю безпекою.

Народні прикмети та повір'я:

вечірня веселка до хорошої погоди;

гроза — буде великий урожай;

дощ у другій половині дня — литиме до ночі;

на траві вранці немає роси — чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Ізмаїл, Кирило, Максим, Пелагея, Савелій.

Народилися в цей день:

1907 рік — Роман Шухевич (убитий у 1950), український політичний діяч, головнокомандувач УПА;

1966 рік — Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Також цього дня:

1894 рік — відкриття найзнаменитішого лондонського мосту — Тавер-бриджу;

1948 рік — вчені оголосили про створення транзистора;

1991 рік — у Сімферополі відбулася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

2022 рік — російські війська були вибиті із захопленого українського острова Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.