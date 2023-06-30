Японську принцесу Мако вперше сфотографували в Нью-Йорку після переїзду до США

Утім, Мако відмовилася від королівського титулу, коли вийшла заміж за простолюдина Кея Комуро.

Японську принцесу Мако, яка вийшла заміж за свого давнього бойфренда Кея Комуро і відмовилася від усіх привілеїв, що належать їй за статусом, вперше сфотографували в Нью-Йорку, куди вона переїхала після весілля. Про це пише Daily Mail.

Тепер просто Мако Комуро відвідала ринок амішів у Нью-Йорку. Вона намагалася не привертати до себе зайвої уваги, приховавши обличчя під маскою. І обрала стриманий ансамбль із широких джинсів, чорної сорочки та кросівок.

Нагадаємо, принцеса Мако — старша дочка Фуміхіто, принца Акісіно і Кіко, принцеси Акісіно. Вона — старша племінниця японського імператора Нарухіто та імператриці Масако.

Принцеса Мако навчалася в Австрії та Великій Британії, вивчаючи культурологію та музейну справу. Була одним із найпопулярніших членів імператорської сім'ї Японії після того, як у соцмережі потрапили її світлини в шкільній формі.

Однак у 2017 році стало відомо, що улюблениця публіки зібралася заміж за адвоката Кея Комуро. Оскільки Кей — простолюдин, Мако позбулася б усіх своїх привілеїв і титулу принцеси.

Заручини супроводжувалися скандалом, бо з'ясувалося, що мати нареченого отримала від свого нареченого 4 мільйони єн, з яких частково покрила витрати сина на навчання, але згодом розірвала заручини.

Імператорська сім'я була проти шлюбу Мако і Кея.

Але принцеса все-таки домоглася свого. Весілля було дуже скромним. Пара просто одружилася в мерії свого району.

Мако відмовилася від титулу принцеси, від виплати 140 мільйона єн, які отримують усі члени імператорської сім'ї, покидаючи імператорський дім, і потім провела пресконференцію, на якій вибачилася за доставлені незручності.

Принцеса Мако з нареченим Фото: Getty Images

Зараз, як відомо, Мако і Кей проживають у Нью-Йорку, займаючи розкішну квартиру з однією спальнею. Кей працює в юридичній фірмі Lowenstein Sandler.

А Мако, як повідомляється, використовувала свій досвід в історії мистецтва, працюючи неоплачуваним волонтером у Метрополітен-музеї.

У жовтні Комуро, випускник юридичного факультету Університету Фордхема, склав іспит на адвоката в Нью-Йорку після двох інших невдалих спроб. У багатьох повідомленнях стверджувалося, що це досягнення, нарешті, поліпшить його хитке становище в імператорській родині.

Нагадаємо, всі японські принцеси відмовляються від свого королівського статусу після заміжжя, оскільки в японській імператорській сім'ї є тільки чоловіча спадкоємність.

Мако більше не може жити в Імператорському палаці, і якщо в неї та Комуро будуть сини, вони не претендуватимуть на престол.

Вона ніколи не зможе повернутися в династію, навіть якщо її шлюб закінчиться розлученням.

Нагадаємо, шлюб Мако та її обранця спричинив такий скандал у Японії, що люди навіть виходили на акції протесту .

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