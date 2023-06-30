Британського актора Джуліана Сендза оголосили мертвим після п'яти місяців пошуків

Актор вирушив у похід на гору Болд у Каліфорнії, і, через п'ять місяців пошуків, туристи знайшли в цьому районі останки актора.

Британського актора Джуліана Сендза, зірку фільмів "Чорнокнижник" і "Дівчина з татуюванням дракона", оголосили мертвим. Останки, знайдені в районі гори Болд у Каліфорнії, де п'ять місяців зник актор, ідентифіковані як останки Сендза. Про це пише People.

Британський актор зник безвісти в січні після того, як самотужки вирушив у похід стежкою на гору Болд. Минулими вихідними, після кількох місяців інтенсивних пошуків, туристи знайшли в цьому районі людські останки. Вони знайшли останки в суботу вранці в районі Маунт-Балді, який розташований більш ніж за 40 миль на північний схід від Лос-Анджелеса, повідомив департамент шерифа округу Сан-Бернардіно.

Останки було ідентифіковано як останки Сендза, заявила влада цього тижня.

Департамент шерифа округу Сан-Бернардіно зазначив, що останки були "точно ідентифіковані" як останки містера Сендза, і що причина смерті залишається поки невідомою, оскільки розслідування ще триває і слідчі очікують "результатів додаткових аналізів".

65-річний Сендз був завзятим мандрівником. І часто ходив у походи, а також підкорював вершини.

Він був відомий насамперед своєю роллю у фільмі 1986 року "Кімната з видом", який отримав визнання критиків. Фільм, екранізація роману Е. М. Форстера, регулярно входить до списків найкращих британських фільмів усіх часів.

Трейлер фільму "Кімната з видом"

Він також з'явився в десятках інших фільмів і телевізійних шоу, зокрема в картинах "Чорнокнижник", "Тринадцять друзів Оушена", "Олена зі скриньки".

Сендз зник безвісти в січні після того, як самотужки вирушив у похід стежкою на горі Болд. На туристичних сайтах цей популярний маршрут описується як складний і напружений.

Пошукові бригади місяцями прочісували місцевість у пошуках містера Сендза, незважаючи на те, що їхні зусилля ускладнювалися небезпечними умовами, зокрема проливним дощем і снігопадом, що затягнулися до червня.

В оновленій інформації про пошуки від 17 червня департамент шерифа повідомив, що до деяких ділянок гори досі неможливо дістатися через "екстремальні альпійські умови", включно з крутою місцевістю та ярами, покритими льодом і снігом.

Джуліан Сендз часто говорив про свою любов до природи, а в інтерв'ю The Guardian 2020 року він зазначив, що відчуває справжнє захоплення, зустрічаючи світанок на гірській вершині.

"У цих прогулянках ви втрачаєте себе, ви стаєте посудиною енергії в гармонії з навколишнім середовищем", — говорив актор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зникнення Сендза. Про його зникнення повідомила його дружина і троє дітей. У гори актор вирушив 13 січня і зник. Його телефон працював ще кілька днів, перш ніж відключитися.

Поліція знайшла засніжений автомобіль Сендза неподалік від маршруту. Гора Болд у Північній Каліфорнії вважається небезпечним місцем. До зникнення Сендза там загинули кілька туристів.

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