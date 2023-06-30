50-річна Гвінет Пелтроу опублікувала фото топлес

Акторка із сім'єю вирушила на відпочинок до Італії.

Американська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу на своїй сторінці в Instagram показала фото з відпочинку в Італії, серед яких були й доволі відверті кадри. Так, зірка поділилася знімком, де вона лежить на шезлонгу поруч із чоловіком, телепродюсером Бредом Фалчаком, і на ній немає верхньої частини купальника. Голі груди вона прикрила рукою.

На зірці — лише сонцезахисні окуляри-авіатори та намисто з підвіскою. Вона позує без макіяжу і з мокрим волоссям, широко посміхаючись у камеру.

В інших фотографіях Гвінет поділилася інформацією про свою поїздку, а також показала рідкісний знімок 17-річного сина Мозеса, батьком якого є музикант Кріс Мартін. Підліток потягує каву, сидячи в сорочці з краваткою в кафе. Складно не помітити, наскільки хлопчик схожий на свого знаменитого тата .

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Крім Мозеса, у колишнього подружжя є 19-річна донька Еппл. Гвінет вийшла заміж за Кріса 2003 року. Вони розійшлися 2014-го, а офіційно розлучилися 2017-го.

Пелтроу і Мартін залишилися в хороших стосунках, і Гвінет навіть вітала Кріса з Днем батька.

Раніше Фокус розповідав про те, що Гвінет Пелтроу, яка є засновницею спірного велнес-бренду Goop, анонсувала створення цукерок зі смаком вагіни.