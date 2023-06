Гвінет Пелтроу планує випустити серію шоколадних цукерок зі смаком вагіни

Актриса продовжує епатувати клієнтів свого бренду Goop.

Оскароносна 50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу останнім часом все менше асоціюється з кінематографом, зате залишається на слуху завдяки своєму велнес-бренду Goop, який пропонує клієнтам найнезвичайніші товари. Мабуть, найгучнішою позицією стала свічка "з ароматом вагіни актриси". На досягнутому акторка вирішила не зупинятися й анонсувала серію цукерок, натхненних вірусною свічкою з ароматом піхви, пише The Sun.

Останніми роками Гвінет доводила фанатів до сказу деякими незвичайними доповненнями до свого бренду способу життя, пропонуючи дикі подарунки, зокрема секс-іграшку за 219 доларів і вагінальні яйця за 66 доларів. Тепер вона має намір випускати шоколадні цукерки під назвою This Tastes Like My Vagina ("Це на смак, як моя вагіна").

Пелтроу вже подала документи, які дадуть їй змогу зареєструвати торговельну марку шоколаду в США, щоб його можна було продавати в усьому світі на її вебсайті Goop. Документи, подані в Бюро з товарних знаків і патентів США, наразі вивчаються державними повіреними. Додаток охоплює "цукерки і шоколад".

Гвінет, як відомо, випустила свою свічку This Smells Like My Vagina ще 2020 року і визнала, що ароматична свічка з геранню, цитрусовим бергамотом і кедром від самого початку замислювалася як жарт.

Опис продукту говорив:

"Ця свічка почалася як жарт між парфумером Дугласом Літтлом і GP — вони працювали над ароматом, і вона видала: "У-у-у-у… це пахне вагіною" — але перетворилася на кумедний, чудовий, сексуальний і красиво несподіваний аромат. Вона виявилася ідеальною, як свічка, — ми провели пробний запуск в In Goop Health, і вона була розпродана за кілька годин. Це суміш герані, цитрусового бергамота і кедрового абсолюту в поєднанні з дамаською трояндою і насінням амбретти, яка навіює нам думки про фантазію, спокусу і витончену теплоту".

Після успіху її першої свічки бренд Гвінет випустив другу свічку під назвою This Smells Like My Orgasm.

"Відповідне продовження цієї свічки — ви знаєте ту — ця суміш складається з терпких нот грейпфрута, неролі та стиглих ягід чорної смородини, змішаних з пороховим чаєм і абсолютом турецької троянди, що надає аромату сексуальності, дивовижності та дикої затяжності", — йшлося в описі.

Гвінет, яка заснувала вебсайт 2008 року, не вперше викликає суперечки, раніше радячи читачам придбати вібратор із 24-каратного золота за 15 тисяч доларів і вагінальні нефритові яйця.

Вона також звернула свою увагу на світ БДСМ, продаючи комплект спідньої білизни разом із чорним батогом, який обіцяв виконати "фантазії" споживачів.

Раніше Фокус писав, що гастроентеролог розгромив ректальну озонотерапію, яку просуває Гвінет Пелтроу.