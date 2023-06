Гвинет Пэлтроу планирует выпустить серию шоколадных конфет cо вкусом вагины

Актриса продолжает эпатировать клиентов своего бренда Goop.

Оскароносная 50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу в последнее время все меньше ассоциируется с кинематографом, зато остается на слуху благодаря своему велнесс-бренду Goop, который предлагает клиентам самые необычные товары. Пожалуй, самой нашумевшей позицией стала свеча "с ароматом вагины актрисы". На достигнутом актриса решила не останавливаться и анонсировала серию конфет, вдохновленных вирусной свечой с ароматом влагалища, пишет The Sun.

В последние годы Гвинет приводила фанатов в бешенство некоторыми необычными дополнениями к своему бренду образа жизни, предлагая дикие подарки, включая секс-игрушку за 219 долларов и вагинальные яйца за 66 долларов. Теперь она намерена выпускать шоколадные конфеты под названием This Tastes Like My Vagina ("Это на вкус, как моя вагина").

Пэлтроу уже подала документы, которые позволят ей зарегистрировать торговую марку шоколада в США, чтобы его можно было продавать по всему миру на ее веб-сайте Goop. Документы, поданные в Бюро по товарным знакам и патентам США, в настоящее время изучаются государственными поверенными. Приложение охватывает "конфеты и шоколад".

Гвинет, как известно, выпустила свою свечу This Smells Like My Vagina еще в 2020 году и признала, что ароматическая свеча с геранью, цитрусовым бергамотом и кедром изначально задумывалась как шутка.

Описание продукта гласило:

"Эта свеча началась как шутка между парфюмером Дугласом Литтлом и GP — они работали над ароматом, и она выпалила: "У-у-у… это пахнет вагиной" — но превратилась в забавный, великолепный, сексуальный и красиво неожиданный аромат. Она оказалась идеальной, как свечка – мы провели пробный запуск в In Goop Health, и она была распродана за несколько часов. Это смесь герани, цитрусового бергамота и кедрового абсолюта в сочетании с дамасской розой и семенами амбретты, которая навевает нам мысли о фантазии, соблазне и утонченной теплоте".

После успеха ее первой свечи бренд Гвинет выпустил вторую свечу под названием This Smells Like My Orgasm.

"Подходящее продолжение этой свечи — вы знаете ту — эта смесь состоит из терпких нот грейпфрута, нероли и спелых ягод черной смородины, смешанных с пороховым чаем и абсолютом турецкой розы, что придает аромату сексуальный, удивительный и дико затягивает", – говорилось в описании.

Гвинет, которая основала веб-сайт в 2008 году, не в первый раз вызывает споры, посвященном образу жизни, ранее советуя читателям приобрести вибратор из 24-каратного золота за 15 тысяч долларов и вагинальные нефритовые яйца.

Она также обратила свое внимание на мир БДСМ, продавая комплект нижнего белья вместе с черным хлыстом, который обещал исполнить "фантазии" потребителей.

Ранее Фокус писал, что гастроэнтеролог разгромил ректальную озонотерапию, продвигаемую Гвинет Пэлтроу.