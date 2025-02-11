Женщина выпила таблетку, а потом с ужасом осознала, что это такое на самом деле (фото)

В интервью журналистам пострадавшая рассказала, что петарду, о которой идет речь, принес домой ее младший брат.

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Женщина по фамилии Ву из города Чэнду, что в провинции Сычуань на юго-западе Китая, ошибочно приняла петарду за молочные конфеты. В результате взрыва она получила травму. Этот случай вызвал беспокойство среди местных жителей относительно обманчивой упаковки, пишет издание Says.

Ву поделилась своим опытом в социальных сетях, рассказав, что упаковка марки петард, известной как "шуан пао", очень напоминает коробку молочных конфет. Это привело к тому, что она по ошибке съела одну из них, повредив себе ротовую полость.

"Шуан пао" в переводе означает "разбивающаяся петарда". Она детонирует в пламени, но также может взорваться, если ее уронить или нажать, например, наступив.

Удобство этой марки петард сделало ее очень популярной на праздниках, в частности свадьбах, вечеринках и семейных встречах, особенно во время Нового года по лунному календарю.

У женщины во рту сорвалась петарда Фото: Says

Позже в интервью журналистам пострадавшая рассказала, что петарду, о которой идет речь, принес домой ее младший брат.

"Я смотрела дома телевизор с выключенным светом в гостиной, когда брат вернулся с пакетом закусок. Сначала подумала, что это молочные конфеты, которые обожала в детстве, поэтому открыла одну и положила в рот. Именно тогда она и взорвалась. В тот момент я была ошеломлена. Честно говоря, не почувствовала боли, только запах пороха во рту", — пояснила Ву.

Сейчас о состоянии женщины не сообщается, однако ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее Фокус писал, как Руби Дафф из Лондона (Великобритания) случайно попала в кадр во время делового видеозвонка своего бойфренда, актера и музыканта Мелкера Нильссона. Молодой человек как раз проходил прослушивание в Zoom для рекламы шведских напитков.

А вот актриса Саш Стрига из Торонто (Канада) пошла в салон красоты, чтобы немного подстричься, но вышла оттуда "полностью опустошенной". Все пошло совсем не так, как ей хотелось, и теперь женщина старается не снимать на людях шапку. Подробнее об этом неприятном опыте она рассказала в видео, опубликованном в TikTok.