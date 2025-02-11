Жінка випила таблетку, а потім з жахом усвідомила, що це таке насправді (фото)

В інтерв'ю журналістам постраждала розповіла, що петарду, про яку йде мова, приніс додому її молодший брат.

Related video

Жінка на прізвище Ву з міста Ченду, що в провінції Сичуань на південному заході Китаю, помилково прийняла петарду за молочні цукерки. У результаті вибуху вона отримала травму. Цей випадок викликав занепокоєння серед місцевих жителів щодо оманливого пакування, пише видання Says.

Ву поділилася своїм досвідом у соціальних мережах, розповівши, що пакування марки петард, відомої як "шуан пао", дуже нагадує коробку молочних цукерок. Це призвело до того, що вона помилково з'їла одну з них, пошкодивши собі ротову порожнину.

"Шуан пао" у перекладі означає "петарда, що розбивається". Вона детонує у полум'ї, але також може вибухнути, якщо її впустити або натиснути, наприклад, наступивши.

Зручність цієї марки петард зробила її дуже популярною на святах, зокрема весіллях, вечірках і сімейних зустрічах, особливо під час Нового року за місячним календарем.

У жінки в роті зірвалась петарда Фото: Says

Згодом в інтерв'ю журналістам постраждала розповіла, що петарду, про яку йде мова, приніс додому її молодший брат.

"Я дивилася вдома телевізор з вимкненим світлом у вітальні, коли брат повернувся з пакетом закусок. Спочатку подумала, що це молочні цукерки, які обожнювала у дитинстві, тому відкрила одну і поклала до рота. Саме тоді вона й вибухнула. У той момент я була приголомшена. Чесно кажучи, не відчула болю, лише запах пороху в роті", — пояснила Ву.

Наразі про стан жінки не повідомляється, однак її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як Рубі Дафф з Лондона (Велика Британія) випадково потрапила у кадр під час ділового відеодзвінка свого бойфренда, актора та музиканта Мелкера Нільссона. Молодий чоловік саме проходив прослуховування в Zoom для реклами шведських напоїв.

А от акторка Саш Стріга з Торонто (Канада) пішла до салону краси, щоб трохи підстригтися, але вийшла звідти "цілковито спустошеною". Усе пішло зовсім не так, як їй хотілося, тож тепер жінка старається не знімати на людях шапку. Детальніше про цей неприємний досвід вона розповіла у відео, опублікованому в TikTok.