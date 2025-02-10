Жінка сходила на стрижку в перукарню і тепер не може зняти на людях шапку (фото)

Саш Стріга хотіла зробити лише незначні корективи, зокрема підстригти кінчики та зменшити об'єм з боків. Схоже, вона недостатньо конкретно сформулювала свої побажання.

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Акторка Саш Стріга з Торонто (Канада) пішла до салону краси, щоб трохи підстригтися, але вийшла звідти "цілковито спустошеною". Усе пішло зовсім не так, як їй хотілося, тож тепер жінка старається не знімати на людях шапку. Детальніше про цей неприємний досвід вона розповіла у відео, опублікованому в TikTok.

Клієнтка хотіла зробити лише незначні корективи, зокрема підстригти кінчики та зменшити об'єм з боків. Схоже, вона недостатньо конкретно сформулювала свої побажання.

Довірилась майстрові

"Майстер прибрав волосся збоку, і тепер воно стирчить ще більше. Потім взявся за машинку для стрижки. У той момент моє серце впало у живіт", — зізналася Стріга, але все ж вирішила довіритися досвіду фахівця.

Те, що мало бути корекцією, перетворилося на ретельну, багатогодинну трансформацію зачіски. Після двох годин, проведених у кріслі, випробування нарешті закінчилися. "Хотіла коротше. Безумовно, стрижка стала коротшою. Тепер я схожа на італійця, з яким колись зустрічалася", — пожартувала вона, згадуючи про свого колишнього.

Жінка отримала зовсім не те, на що сподівалась Фото: TikTok

Користувачі TikTok спробували заспокоїти акторку, пропонуючи поради щодо укладки, які допомогли б трохи виправити ці недоліки.

"Подивіться на Рубі Роуз та її укладку", — запропонувала одна жінка, маючи на увазі австралійську модель, акторку та колишню зірку серіалу "Помаранчевий — новий чорний", відому своїми екстравагантними стрижками;

"Це жахливо. Схожа на Майкла Макінтайра", — додала інша користувачка, порівнюючи жінку з британським коміком, відомим своєю фірмовою зачіскою — короткою і злегка скуйовдженою;

Ще одна порадниця заохотила авторку історії поекспериментувати з текстурою: "Дівчинко, ця стрижка зовсім не жахлива! Може, спробувати додати трохи кучерів, щоб надати об’єму".

Довелось звикати

Зрештою, Саш поставилась до цього з гумором й прийняла свою нову зовнішність.

"Волосся має велике значення, особливо для жінок. Тому я б збрехала, сказавши, що це на мене не вплинуло. Однак з часом підібрала гарний спосіб зачісування, тож деякий час буду дівчиною з коротким волоссям", — поділилась вона в інтерв'ю Newsweek.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд.

А от Джордан Маллок з Сіднея, що в Австралії, вирішила заощадити на перукарні й зробила зачіску самостійно вдома, однак у процесі щось пішло не так. Її курйозне відео вже зібрало понад 47 мільйонів переглядів у TikTok.