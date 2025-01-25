Економила на перукарні: жінка "зіпсувала" собі волосся перед весіллям (фото)

Знявши шапочку і вимивши волосся фіолетовим шампунем, жінка побачила, що результат вийшов не таким поганим, як вона очікувала.

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Джордан Маллок з Сіднея, що в Австралії, вирішила заощадити на перукарні й зробила зачіску самостійно вдома, однак у процесі щось пішло не так. Її курйозне відео вже зібрало понад 47 мільйонів переглядів у TikTok.

Жінка намагалася пофарбувати волосся за допомогою саморобної шапочки, яку вона побачила в застосунку. Втім, вона не очікувала, що крізь захисний головний убір вилізе щось схоже на "локшину". Це змусило її, а тепер і мільйони глядачів, посміятися.

"Я бачила у TikTok, як дівчина зробила собі мелірування — результат був напрочуд природним. Думала, що зможу повторити це, але помилилися. Зняла відео, щоб відправити другу, бо спочатку трохи злякалася. Збираюсь на весілля через 10 днів й ось так все зіпсувала", — розповіла Меллок в інтерв'ю Newsweek.

Знявши шапочку і вимивши волосся фіолетовим шампунем, жінка побачила, що результат вийшов кращим, ніж вона очікувала.

"Все було чудово, то був лише початковий шок. Друзі знають, що я постійно роблю такі речі, але сподівалась, що це побачить тільки кілька людей", — пояснила Джордан.

Коли наступного ранку жінка прокинулася, то побачила, що її відео зібрало понад 100 тисяч переглядів, а до кінця дня це число зросло до 5 мільйонів, що можна порівняти майже з усім населенням її рідної країни, Нової Зеландії.

"Я сказала своєму генеральному директору, що звільняюся, щоб стати інфлюенсером. Ми всі сміялися з того, що у мене вийшло", — додає авторка вірусного ролика.

Нагадаємо, раніше 59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.