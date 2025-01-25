Экономила на парикмахерской: женщина "испортила" себе волосы перед свадьбой (видео)

Сняв шапочку и вымыв волосы фиолетовым шампунем, женщина увидела, что результат получился не таким плохим, как она ожидала.

Related video

Джордан Маллок из Сиднея, что в Австралии, решила сэкономить на парикмахерской и сделала прическу самостоятельно дома, однако в процессе что-то пошло не так. Ее курьезное видео уже собрало более 47 миллионов просмотров в TikTok.

Женщина пыталась покрасить волосы с помощью самодельной шапочки. Впрочем, она не ожидала, что сквозь защитный головной убор вылезет что-то похожее на "лапшу". Это заставило ее, а теперь и миллионы зрителей, посмеяться.

"Я видела в TikTok, как девушка сделала себе мелирование — результат был удивительно естественным. Думала, что смогу повторить это, но ошиблись. Сняла видео, чтобы отправить другу, потому что сначала немного испугалась. Собираюсь на свадьбу через 10 дней и вот так все испортила", — рассказала Меллок в интервью Newsweek.

Сняв шапочку и вымыв волосы фиолетовым шампунем, женщина увидела, что результат получился лучше, чем она ожидала.

"Все было прекрасно, это был лишь начальный шок. Друзья знают, что я постоянно делаю такие вещи, но надеялась, что это увидит только несколько человек", — пояснила Джордан.

Когда на следующее утро женщина проснулась, то увидела, что ее видео собрало более 100 тысяч просмотров, а к концу дня это число выросло до 5 миллионов, что сопоставимо почти со всем населением ее родной страны, Новой Зеландии.

"Я сказала своему генеральному директору, что увольняюсь, чтобы стать инфлюенсером. Мы все смеялись над тем, что у меня получилось", — добавляет автор вирусного ролика.

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.