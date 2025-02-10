Женщина сходила на стрижку в парикмахерскую и теперь не может снять на людях шапку (фото)

Саш Стрига хотела сделать лишь незначительные коррективы, в частности подстричь кончики и уменьшить объем по бокам. Похоже, она недостаточно конкретно сформулировала свои пожелания.

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Актриса Саш Стрига из Торонто (Канада) пошла в салон красоты, чтобы немного подстричься, но вышла оттуда "полностью опустошенной". Все пошло совсем не так, как ей хотелось, и теперь женщина старается не снимать на людях шапку. Подробнее об этом неприятном опыте она рассказала в видео, опубликованном в TikTok.

Клиентка хотела сделать лишь незначительные коррективы, в частности подстричь кончики и уменьшить объем по бокам. Похоже, она недостаточно конкретно сформулировала свои пожелания.

Доверилась мастеру

"Мастер убрал волосы сбоку, и теперь они торчат еще больше. Потом взялся за машинку для стрижки. В тот момент мое сердце упало в живот", — призналась Стрига, но все же решила довериться опыту специалиста.

То, что должно было быть коррекцией, превратилось в тщательную, многочасовую трансформацию прически. После двух часов, проведенных в кресле, испытания наконец закончились. "Хотела короче. Безусловно, стрижка стала короче. Теперь я похожа на итальянца, с которым когда-то встречалась", — пошутила она, вспоминая о своем бывшем.

Женщина получила совсем не то, на что надеялась Фото: TikTok

Пользователи TikTok попытались успокоить актрису, предлагая советы по укладке, которые помогли бы немного исправить эти недостатки.

"Посмотрите на Руби Роуз и ее укладку", — предложила одна женщина, имея в виду австралийскую модель, актрису и бывшую звезду сериала "Оранжевый — новый черный", известную своими экстравагантными стрижками;

"Это ужасно. Похожа на Майкла Макинтайра", — добавила другая пользовательница, сравнивая женщину с британским комиком, известным своей фирменной прической — короткой и слегка взъерошенной;

Еще одна советчица поощрила автора истории поэкспериментировать с текстурой: "Девочка, эта стрижка совсем не ужасна! Может, попробовать добавить немного кудрей, чтобы придать объема".

Пришлось привыкать

В конце концов, Саш отнеслась к этому с юмором и приняла свою новую внешность.

"Волосы имеют большое значение, особенно для женщин. Поэтому я бы солгала, сказав, что это на меня не повлияло. Однако со временем подобрала хороший способ укладки, поэтому некоторое время буду девушкой с короткими волосами", — поделилась она в интервью Newsweek.

Напомним, ранее Фокус писал, что полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее.

А вот Джордан Маллок из Сиднея, что в Австралии, решила сэкономить на парикмахерской и сделала прическу самостоятельно дома, однако в процессе что-то пошло не так. Ее курьезное видео уже собрало более 47 миллионов просмотров в TikTok.