Молоді касири помилково прийняли старі купюри за фальшиві: що вони зробили з грошима

22-річний помічник менеджера магазину на ім'я Сем поділився історією про те, як його молоді колеги визнали справжні купюри підробленими через їхній старий дизайн. Пост викликав гарячу дискусію в соцмережах.

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У Флориді (США) помічник менеджера магазину заморожених йогуртів зіткнувся з несподіваною проблемою: його молоді колеги помилково визнали старі доларові купюри фальшивими. Інцидент став приводом для обговорення серед користувачів форуму Reddit.

22-річний Сем, співробітник магазину, поділився своєю історією 15 грудня. Вона включала фотографію справжніх 5- і 10-доларових купюр, на яких касири написали слова "FAKE" і "Fake do not accept".

"Ці купюри були конфісковані й помилково визнані підробленими. Я мало не розплакався, коли побачив, що вони зробили з грошима", — написав Сем.

Пізніше помічник менеджера розповів, що йому довелося пояснювати своїм юним колегам, що купюри, датовані до 1999 року, просто старі. Він зазначив, що підлітки, ймовірно, ніколи не бачили готівку такого вигляду, оскільки виросли в епоху цифрових платежів.

"Ці купюри старші не тільки за наших співробітників, а й за мене. Сьогоднішні підлітки рідко використовують готівку, тому ми повинні були навчити їх, який вигляд мають різні види купюр", — додав Сем.

Касири написали на курюрах слова "FAKE" і "Fake do not accept" Фото: Reddit

Інцидент став частиною ширшої дискусії про те, як представники нового покоління ставляться до готівки. Дослідження Talker Research 2024 року показало, що близько 30% представників цього покоління уникають носити з собою готівку через страх крадіжки, а третина взагалі рідко використовує фізичні гроші.

Публікація Сема викликала хвилю коментарів на Reddit. Один із користувачів згадав випадок, коли касир відмовився приймати рідкісну дводоларову купюру, назвавши її фальшивкою. Інший поділився історією про касира, який зіпсував рідкісну стодоларову купюру 1950 року, написавши на ній маркером.

"Завжди дивуюся, коли люди не впізнають те, що було звичайним зовсім недавно. Боже, я старий", — прокоментував один із них.

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