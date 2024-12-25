Відсоток від угоди: чоловік заробляє тисячі на пошуку покинутих будинків (фото)

Порожні будівлі стають новим джерелом доходу для активних громадян. Подібні будинки не тільки повертаються в обіг, а й позбавляють сусідів небажаного сусідства.

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Коли колишній поліцейський Рой Фолкс із Дербішира (Велика Британія) вирушає на прогулянку, його пильність, як і раніше, на висоті. Але тепер він не шукає злочинців, а вишукує занедбані будинки, за що вже заробив понад 3 000 фунтів стерлінгів (понад 160 тисяч гривень). Про це пише Sky News.

Усе почалося з одного будинку в його районі. Однак, повідомивши про будівлю до місцевої ради, він не отримав відповіді.

"Я помітив, що будинок, у якому жила літня пара, залишався порожнім понад два роки після їхньої смерті", — згадує Рой.

Роки потому він дізнався про компанію YouSpotProperty, яка пропонує винагороду за інформацію про порожні будинки. Першу винагороду — 20-фунтовий ваучер (1068 гривень) — Рой отримав за перший знайдений будинок. Через 18 місяців компанія купила цей будинок, і він отримав 1 % від вартості угоди, що склало 2 350 фунтів стерлінгів (125 тисяч гривень).

Передав компанії дані ще про 25 об'єктів Фото: Sky News

Відтоді Рой передав компанії дані ще про 25 об'єктів, заробивши 500 фунтів ваучерами (26 700 гривень). Він використовує свої поліцейські навички для ідентифікації занедбаних будинків, звертаючи увагу на такі ознаки, як недоглянуті сади й сміттєві контейнери, які не виносять у день збору.

Однак колишній поліцейський не єдиний, хто скористався можливістю і заробив на покинутих будинках. Айеша зі Сметвіка (Англія), мати трьох дітей, також вдалася до користування послугою. Вона скаржилася на сусідній покинутий будинок до муніципалітету та інших служб, але марно.

У 2022 році вона повідомила про будинок на YouSpotProperty. Через деякий час компанія купила будівлю, а Айєша отримала винагороду в розмірі 700 фунтів (37 тисяч гривень), яку витратила на вечірку з нагоди свого 30-річчя.

Айеша зі Сметвіка (Англія), мати трьох дітей, також вдалася до користування послугою Фото: Sky News

Видання зазначає, що порожні будинки не тільки повертаються в обіг, а й позбавляють сусідів небажаного сусідства.

Мільярди в покинутій нерухомості

Згідно з даними організації Empty Homes Network, у Великій Британії пустують будинки загальною вартістю понад 465 млрд фунтів стерлінгів — це кожен 16-й об'єкт. В умовах житлової кризи компанії, такі як YouSpotProperty, працюють над тим, щоб повернути їх в експлуатацію.

Бен Редстоун, засновник YouSpotProperty, вважає, що громадськість є ключовим інструментом у цьому процесі. Його компанія щомісяця виплачує в середньому сім 1%-вих гонорарів за знайдені будинки.

"Безгоспні будівлі можуть бути небезпечними й руйнуватися, що негативно позначається на сусідах", — пояснює він.

Раніше Фокус повідомляв, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.

Також стало відомо, що блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами. Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про покинуті будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми і папіруси з ієрогліфами.