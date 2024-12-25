Процент от сделки: мужчина зарабатывает тысячи на поиске заброшенных домов (фото)

Пустующие здания становятся новым источником дохода для активных граждан. Подобные дома не только возвращаются в оборот, но и избавляют соседей от нежелательного соседства.

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Когда бывший полицейский Рой Фолкс из Дербишира (Великобритания) отправляется на прогулку, его бдительность по-прежнему на высоте. Но теперь он не ищет преступников, а выискивает заброшенные дома, за что уже заработал более 3 000 фунтов стерлингов (более 160 тысяч гривен). Об этом пишет Sky News.

Все началось с одного дома в его районе. Однако, сообщив о здании в местный совет, он не получил ответа.

"Я заметил, что дом, в котором жила пожилая пара, оставался пустым более двух лет после их смерти", — вспоминает Рой.

Годы спустя он узнал о компании YouSpotProperty, которая предлагает вознаграждение за информацию о пустующих домах. Первое вознаграждение — 20-фунтовый ваучер (1068 гривен) — Рой получил за первый найденный дом. Через 18 месяцев компания купила этот дом, и он получил 1 % от стоимости сделки, что составило 2 350 фунтов стерлингов (125 тысяч гривен).

Передал компании данные еще о 25 объектах Фото: Sky News

С тех пор Рой передал компании данные еще о 25 объектах, заработав 500 фунтов ваучерами (26 700 гривен). Он использует свои полицейские навыки для идентификации заброшенных домов, обращая внимание на такие признаки, как неухоженные сады и мусорные контейнеры, которые не выносят в день сбора.

Однако бывший полицейский не единственный, кто воспользовался возможность и заработал на заброшенных домах. Айеша из Сметвика (Англия), мать троих детей, также прибегла к пользованию услугой. Она жаловалась на соседний заброшенный дом в муниципалитет и другие службы, но безуспешно.

В 2022 году она сообщила о доме на YouSpotProperty. Через некоторое время компания купила здание, а Айеша получила вознаграждение в размере 700 фунтов (37 тысяч гривен), которое потратила на вечеринку по случаю своего 30-летия.

Айеша из Сметвика (Англия), мать троих детей, также прибегла к пользованию услугой Фото: Sky News

Издание отмечает, что пустующие дома не только возвращаются в оборот, но и избавляют соседей от нежелательного соседства.

Миллиарды в заброшенной недвижимости

Согласно данным организации Empty Homes Network, в Великобритании пустуют дома общей стоимостью более 465 млрд фунтов стерлингов — это каждый 16-й объект. В условиях жилищного кризиса компании, такие как YouSpotProperty, работают над тем, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

Бен Рэдстоун, основатель YouSpotProperty, считает, что общественность является ключевым инструментом в этом процессе. Его компания ежемесячно выплачивает в среднем семь 1%-ных гонораров за найденные дома.

"Бесхозные здания могут быть опасными и разрушаться, что негативно сказывается на соседях", — объясняет он.

Ранее Фокус сообщал, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.

Также стало известно, что блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами. Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.