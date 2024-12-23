"Може зробити кожен": підприємливі люди заробляють мільйони, продаючи товари в TikTok

Підприємці поділилися історіями про те, як TikTok Shop став ключем до їхнього успіху. За їхніми словами, скористатися послугою може будь-хто.

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58% користувачів TikTok тепер здійснюють покупки прямо в застосунку, перетворюючи платформу з простору для розваг на потужний інструмент електронної комерції. За трохи більше ніж рік із моменту запуску TikTok Shop у Великій Британії в травні 2023 року, сотні компаній і творців контенту домоглися успіху, який раніше здавався недосяжним. Про це пише The Mirror.

Від скепсису до мільйонів: історія успіху Дейзі Келлі

Коли 25-річна Дейзі Келлі втратила кар'єру в музичному театрі через пандемію, вона вирішила зосередитися на своєму новому захопленні — створенні натуральної сироватки для росту вій. Спочатку її бізнес розвивався повільно, але з підключенням до TikTok Shop все змінилося.

"Я почала з того, що ділилася своїм досвідом і результатами на платформі. Відео про мою подорож до відновлення вій швидко завоювали популярність", — розповідає Дейзі.

25-річна Дейзі Келлі Фото: brit

Завдяки TikTok і акціям "Чорної п'ятниці" її бізнес сьогодні оцінюють у понад 1 мільйон фунтів стерлінгів. Продукція Келлі вже продається на великому майданчику BeautyBay, а її вірусні відео стали джерелом натхнення для тисяч користувачів.

Сирійський підприємець Мо Гашим: шлях від місцевого ринку до національного успіху

Мо Гашим, який втік із Сирії у 2016 році, запустив свій бізнес MyJam у 2020 році, зосередившись на продажі автентичних джемів, таких як рожеве варення. Спочатку продукт був доступний тільки для невеликого кола клієнтів, але з підключенням до TikTok Shop у 2023 році все змінилося.

"В один момент ми побачили, як замовлення почали надходити сотнями завдяки вірусним відео про наші продукти. Це може зробити кожен", — розповідає Мо.

Мо Гашим запустив свій бізнес MyJam, зосередившись на продажу автентичних джемів Фото: brit

Його бізнес став успішним онлайн-підприємством, а TikTok надав підприємцю платформу для розширення аудиторії за межі локального ринку.

Перетворення бізнесу завдяки TikTok

Глава TikTok Shop Ян Вілк зазначає, що платформа відкриває унікальні можливості для малого і середнього бізнесу.

"Наша рекомендаційна система дає змогу продавцям знаходити свою аудиторію незалежно від її розміру", — каже він.

Успіх Дейзі, Мо і Люка демонструє, що з TikTok Shop можливо все. Головне, як кажуть підприємці, — це почати.

"Якщо ви вкладетеся в платформу на повну, вона поверне вам подвійно", — впевнена Дейзі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінці зробили 500 пропозицій руки й серця за рік. Коли Жасмін Ларсен почала демонструвати своє довге волосся в соцмережах, вона й уявити не могла, що воно приверне увагу найбагатших людей світу.

Також стало відомо, що жінка розповіла про "секретний супермаркет" із великими знижками. Дівчина на ім'я Ріанон стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами. Супермаркет призначений для одержувачів допомоги і пропонує широкий вибір продуктів і товарів.