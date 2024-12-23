"Может сделать каждый": предприимчивые люди зарабатывают миллионы, продавая товары в TikTok

Предприниматели поделились историями о том, как TikTok Shop стал ключом к их успеху. По их словам, воспользоваться услугой может любой желающий.

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58% пользователей TikTok теперь совершают покупки прямо в приложении, превращая платформу из пространства для развлечений в мощный инструмент электронной коммерции. За чуть более года с момента запуска TikTok Shop в Великобритании в мае 2023 года, сотни компаний и создателей контента добились успеха, который ранее казался недостижимым. Об этом пишет The Mirror.

От скепсиса к миллионам: история успеха Дейзи Келли

Когда 25-летняя Дейзи Келли потеряла карьеру в музыкальном театре из-за пандемии, она решила сосредоточиться на своем новом увлечении — создании натуральной сыворотки для роста ресниц. Сначала ее бизнес развивался медленно, но с подключением к TikTok Shop все изменилось.

"Я начала с того, что делилась своим опытом и результатами на платформе. Видео о моем путешествии к восстановлению ресниц быстро завоевали популярность", — рассказывает Дейзи.

25-летняя Дейзи Келли Фото: The Mirror

Благодаря TikTok и акциям "Черной пятницы" ее бизнес сегодня оценивается в более чем 1 миллион фунтов стерлингов. Продукция Келли уже продается на крупной площадке BeautyBay, а ее вирусные видео стали источником вдохновения для тысяч пользователей.

Сирийский предприниматель Мо Гашим: путь от местного рынка к национальному успеху

Мо Гашим, бежавший из Сирии в 2016 году, запустил свой бизнес MyJam в 2020 году, сосредоточившись на продаже аутентичных джемов, таких как розовое варенье. Первоначально продукт был доступен только для небольшого круга клиентов, но с подключением к TikTok Shop в 2023 году все изменилось.

"В один момент мы увидели, как заказы начали поступать сотнями благодаря вирусным видео о наших продуктах. Это может сделать каждый", — рассказывает Мо.

Мо Гашим запустил свой бизнес MyJam, сосредоточившись на продаже аутентичных джемов Фото: The Mirror

Его бизнес стал процветающим онлайн-предприятием, а TikTok предоставил предпринимателю платформу для расширения аудитории за пределы локального рынка.

Преображение бизнеса благодаря TikTok

Глава TikTok Shop Ян Вилк отмечает, что платформа открывает уникальные возможности для малого и среднего бизнеса.

"Наша рекомендационная система позволяет продавцам находить свою аудиторию независимо от ее размера", — говорит он.

Успех Дейзи, Мо и Люка демонстрирует, что с TikTok Shop возможно все. Главное, как говорят предприниматели, — это начать.

"Если вы вложитесь в платформу на полную, она вернет вам вдвойне", — уверена Дейзи.

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