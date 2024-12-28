Молодые кассиры ошибочно приняли старые купюры за фальшивые: что они сделали с деньгами

22-летний помощник менеджера магазина по имени Сэм поделился историей о том, как его молодые коллеги признали настоящие купюры поддельными из-за их старого дизайна. Пост вызвал горячую дискуссию в соцсетях.

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Во Флориде (США) помощник менеджера магазина замороженных йогуртов столкнулся с неожиданной проблемой: его молодые коллеги ошибочно признали старые долларовые купюры фальшивыми. Инцидент стал поводом для обсуждения среди пользователей форума Reddit.

22-летний Сэм, сотрудник магазина, поделился своей историей 15 декабря. Она включала фотографию настоящих 5- и 10-долларовых купюр, на которых кассиры написали слова "FAKE" и "Fake do not accept".

"Эти купюры были конфискованы и ошибочно признаны поддельными. Я чуть не расплакался, когда увидел, что они сделали с деньгами", — написал Сэм.

Позже помощник менеджера рассказал, что ему пришлось объяснять своим юным коллегам, что купюры, датированные до 1999 года, просто старые. Он отметил, что подростки, вероятно, никогда не видели наличные такого вида, так как выросли в эпоху цифровых платежей.

"Эти купюры старше не только наших сотрудников, но и меня. Сегодняшние подростки редко используют наличные, поэтому мы должны были обучить их, как выглядят разные виды купюр", — добавил Сэм.

Кассиры написали на курюрах слова "FAKE" и "Fake do not accept" Фото: Reddit

Инцидент стал частью более широкой дискуссии о том, как представители нового поколения относятся к наличным деньгам. Исследование Talker Research 2024 года показало, что около 30% представителей этого поколения избегают носить с собой наличные из-за страха кражи, а треть вообще редко использует физические деньги.

Публикация Сэма вызвала волну комментариев на Reddit. Один из пользователей вспомнил случай, когда кассир отказался принимать редкую двухдолларовую купюру, назвав ее фальшивкой. Другой поделился историей о кассире, который испортил редкую стодолларовую купюру 1950 года, написав на ней маркером.

"Всегда удивляюсь, когда люди не узнают то, что было обычным совсем недавно. Боже, я стар", — прокомментировал один из них.

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