Принц Гаррі поїде знімати проєкт про улюблену Африку без Меган Маркл

Принц планує вирушити в Африку без дружини і знімати новий документальний фільм для Netflix.

Принц Гаррі збирається діяти один. Герцог Сассекський, як повідомляється, "планує зняти новий документальний фільм про свою улюблену Африку без Меган". Оскільки Меган і Гаррі намагаються відродити свою згасаючу популярність, після того, як Spotify відмовився від їхнього подкасту, а Netflix забракував більшість їхніх пропозицій. Про це пише Page Six

Утім, схоже, що ідея принца Гаррі — повернутися у свій "другий дім" до Африки, але без Меган Маркл, для нового сольного документального фільму, продюсерам Netflix сподобалася.

Повідомляється, що цей проєкт розповість про любов принца до цього континенту, його людей і дикої природи.

У герцога і герцогині Сассекських залишилася тільки одна велика угода з часів Megxit — контракт на 100 мільйонів доларів з потоковим гігантом Netflix.

Повідомляється, що Netflix також планує укласти угоду із Сассексами, коли термін її дії спливе у 2025 році.

Інсайдер Netflix підтвердив, що шоу на кшталт "Африка Гаррі" було однією з найбільш тепло сприйнятих пропозицій.

Інше джерело сказало: "Очевидно, що у Гаррі багато африканського коріння, і він почувається там як вдома. Раніше він називав Африку своєю "другою домівкою".

Поки що незрозуміло, про що саме йтиметься в проєкті, і коли він стартує. Адже в Голлівуді триває страйк сценаристів, через що безліч популярних серіалів і фільмів було заморожено.

Єдиним документальним фільмом про герцога і герцогиню для стримінгового сервісу був серіал "Меган і Гаррі", який випустили минулого року.

До документального серіалу Гаррі знявся соло в серіалі Apple TV про психічне здоров'я під назвою "Я, якого ти не бачиш".

Однак з Африкою його і справді багато пов'язує. Принц Гаррі неодноразово відвідував Ботсвану, країну на півдні Африки.

Принц Гаррі в Африці Фото: Instagram/sussexroyal

Він надавав допомогу в збереженні популяцій диких тварин, часто зустрічався з місцевими спільнотами та займався благодійністю.

Гаррі навіть відвіз до Ботсвани Меган Маркл на їхнє третє побачення. І пара провела там цілий тиждень.

Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці Фото: Netflix

Меган так розповідала про відпустку в документальному серіалі: "Отже, у мене був один тиждень без роботи. І він запитав, чи не хочу я приїхати в Ботсвану? Я сказала: "Дай мені подумати, і я подумала і полетіла до Гаррі".

Гаррі зізнався, що був "здивований тим, що вона сказала "так", оскільки на той момент він зустрічався з Меган тільки двічі. Він розповів, що вони десять днів жили в наметі та насолоджувалися дикою природою.

Вони також відвідали Південну Африку в межах королівського туру 2019 року. Під час туру пара зустрілася з членами спільноти в селищах навколо Кейптауна, подорожуючи з принцом Арчі.

Меган Маркл під час туру в Африку Фото: Instagram sussexroyal

Раніше цього тижня Джеремі Циммер, виконавчий директор United Talent Agency, сказав, що не здивований, що Spotify відмовився від цієї пари.

Циммер, який працював з Бенедиктом Камбербетчем і Деміеном Льюїсом, назвав Меган безталанною.

Цього тижня також з'явилося повідомлення, що суперзірка Тейлор Свіфт відмовилася від можливості з'явитися в подкасті Меган, хоча герцогиня надіслала їй особисте запрошення.