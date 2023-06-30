Від простачки до принцеси: як змінювався стиль Кейт Міддлтон

За двадцять років Кейт зі звичайної дівчини перетворилася на ікону стилю, образи якої наслідують у всьому світі.

Якщо говорити про трансформацію королівського стилю, то найкраще як приклад підходить Кейт Міддлтон, яка з простачки перетворилася на одну з найбільш фотографованих жінок у світі. Багато модних експертів відзначають, що зараз принцеса Уельська має навіть кращий вигляд, ніж у свої 20 років. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон завжди має ідеальний вигляд завдяки бездоганній зачісці, макіяжу та одягу. Незалежно від того, чи ходить вона по магазинах, чи грає в теніс, чи виконує гігантський графік королівських заходів, принцеса Уельська завжди має бездоганний вигляд.

Кейт Міддлтон має бездоганний вигляд навіть коли возиться з дітьми Фото: Getty Images

Можна забути про розмазану туш, надлишок косметики, або розпатлане волосся.

Насправді, Кейт Міддлтон, мати трьох дітей, зараз у свої 40 років має навіть кращий вигляд, ніж у 20.

Звісно, мати бездоганний вигляд їй допомагає ціла команда стилістів, костюмерів та візажистів, робота яких полягає в тому, щоб вона була втіленням досконалості.

Стиль Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Але відтоді, як на початку 2000-х Кейт опинилася в центрі уваги королівської сім'ї, її зовнішній вигляд різко змінився.

Вона перетворилася із засмаглої дівчини, яка бігає Сент-Ендрюським університетом і розважається з принцом Вільямом, на елегантну майбутню королеву.

Кейт Міддлтон в юності Фото: Getty Images

Проте її еволюція також здається поверхневою. Кейт, здається, набула впевненості в собі, і в останнє десятиліття їй дісталася найважливіша роль у її житті — вона стала матір'ю.

Вона також підтримує чудову форму і, як відомо, у вільний час веде дуже активний спосіб життя.

Раніше цього року принцеса Уельська розповіла, що тренується, коли може.

"Я роблю все це. Щоразу, коли я можу позайматися, я займаюся. Навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", — пожартувала Кейт, згадавши, що її улюблена вправа — це планка.

Королівський інсайдер раніше повідомив: "Кейт — одержима своєю фігурою, як і її сестра Піппа. А їхня мати Керол, якій за 60, досі в дуже хорошій формі".

Під час навчання в університеті Кейт обирала одяг у стилі преппі і рідко обходилася без надійного елегантного блейзера в поєднанні з легкою сукнею або з джинсами. Волосся вона зазвичай носила розпущеним по плечах.

В юності Кейт віддавала перевагу стилю преппі Фото: Getty Images

Знаменитий стиліст із зачісок Дайонн Сміт сказала: "Її волосся відображало все, що вона містила в собі — юну, веселу, сучасну жінку".

За останнє десятиліття принцеса Уельська різко змінила свою зовнішність, відмовившись від матової основи під макіяж, темної підводки для очей і глянсових губ на користь більш природного образу.

У свої 20 років Кейт підводила очі, використовувала бронзатор і рум'яна. І ще віддавала перевагу більш природній лінії брів, не піклуючись про їхню форму, як зараз.

Юна Кейт Міддлтон Фото: Скріншот TikTok

"Кейт у свої 20 років була такою ж, як і ми. Всі ми проходимо через цей перехід від студента до роботи, але вона пройшла через щось набагато більше — від нікого до однієї з найбільш фотографованих жінок у світі. Я думаю, що вона зробила це з великою легкістю і елегантністю. Є фотографії з заручин, зроблені в листопаді 2010 року, коли вона вдягнена в гарну сукню від Issa, і я думаю, що це початок її перетворення на принцесу", — каже Еліс Гейр, молодший редактор відділу стилю.

Кейт Міддлтон під час навчання в університеті Фото: Getty Images

Ще один поворотний момент настав перед її весіллям з принцом Вільямом 2011 року, коли Кейт було 29 років. Вона пом'якшила свій образ, а підводка для очей стала менш різкою.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Дивно, але Кейт вирішила сама зробити собі макіяж у день весілля після того, як взяла уроки в Арабелли Престон, візажиста, що спеціалізується на весільному візажі.

Її шкіра виглядала зволоженою і сяючою, рум'яна підкреслювали її посмішку, а також вона обмежилася світлою основою, штрихами туші і теплими коричневими тінями для повік.

Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Getty Images

Мішель Абельс, співзасновниця Mishel Makeup, раніше говорила про зовнішній вигляд Кейт: "Ефект був приголомшливим. Її власний природний макіяж був ідеальним для весільного образу, з акцентом на очі і збереженням природності в іншому, з рожево-коричневими рум'янами і губною помадою. Це було дійсно сміливе і цікаве рішення, але воно безумовно окупилося. Вона знала своє обличчя, вона знала, що їй подобається. Це був чудовий вибір, і вона мала фантастичний вигляд".

Кейт Міддлтон і принц Вільям у день весілля Фото: Getty Images

Весілля Кейт ознаменувало початок трансформації, коли їй виповнилося 30 років і перші роки заміжжя, а також перші роки її роботи в королівській родині.

За перше десятиліття роботи у фірмі її макіяж став більш витонченим, тонким і елегантним.

Саме в ці роки Кейт почала робити свою фірмову зачіску: пружні локони, що хвилями спадають на плечі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Принцеса також почала експериментувати з кольором свого волосся і зачіскою, то обираючи медові пасма, а також роблячи проділ посередині.

Знаменитий перукар-стиліст Дайонн Сміт сказала: "Ніколи не було жодної недоречної зачіски, але вона, як і раніше, мала молодший вигляд завдяки об'ємній зачісці".

У 30 років Кейт Міддлтон, тоді ще герцогиня Кембриджська, часто обирала сукні-пальта від Кетрін Вокер, лондонської дизайнерки, яка була однією з улюблених дизайнерів принцеси Діани. Також у її гардеробі були вбрання від Александра Макквіна і Дженні Пекхем.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Гаррі Фото: Getty Images

"Багато суконь-пальто, багато спідничних костюмів, класичний образ, про який ми думаємо, коли думаємо про Кейт", — зазначають модні експерти.

А у 2020-х образ Кейт продовжує трансформуватися. Мати трьох дітей стала більш царственою та елегантною.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty

Вона іноді вибирає недорогі прикраси. Так, на BAFTA вона одягла сережки від Zara за 17,99 фунтів стерлінгів. Але загалом її вбрання в 40 років були створені деякими справді висококласними дизайнерами, які на крок вищі за ті, що вона носила у свої 30.

Принцеса визначилася з кольором волосся: воно стало темнішим, і вона відмовилася від підводки на нижній повіці.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Лаура Кей, експертка з макіяжу і засновниця Laura Kay London, раніше говорила: "Кейт була відома тим, що товсто підводила нижню повіку. Це було модно на початку 2000-х, але Кейт віддавала перевагу цьому макіяжу навіть у свої тридцять". Після, каже Лаура, вона змінила імідж і має "більш модний вигляд, ніж будь-коли".

Тепер принцеса Вельська віддає перевагу глибоким димчасто-коричневим і бронзовим відтінкам, і весь її макіяж очей розтушовують для м'якшого, але ще яскравішого ефекту.

"Вона також не боїться пробувати тренди, використовуючи нові техніки, які доповнюють її зовнішність. І явно омолоджують її", — зазначає Лаура.

Також принцеса явно почувається впевненіше, ніж раніше. На початку роботи в якості члена королівської сім'ї, її бентежили публічні виступи. Але тепер вона може впоратися з будь-яким викликом.

Кейт завжди має бездоганний вигляд, навіть під час дощу Фото: Getty Images

Вона оновила свій гардероб, щоб продемонструвати стиль сучасної працюючої принцеси. Тепер ми часто бачимо її в брючних костюмах, елегантних пальтах від Кетрін Вокер і сміливих дизайнерських блузах.

Вона змінила свої клатчі на колекцію сумок з ручками всіх форм і розмірів.

Під час коронації короля в травні вона мала вигляд принцеси у своїй приголомшливій тіарі.

Кейт Міддлтон у день коронації короля Чарльза Фото: Getty

"Королівський" одяг іноді може призвести до жорсткого, буржуазного вигляду. Кейт елегантно примудряється уникати цього і демонструє дорослий гламур.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, хто займається стилем дам з королівської сім'ї Великої Британії. Принцеса Уельська кілька разів змінювала стилістів, і всі вони додавали в її стиль щось нове.

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