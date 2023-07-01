1 липня 2023 року: Леонтія, Іпатія та Феодула — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей і лінуватися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Святі жили в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Вони прийняли християнство і за це були піддані жорстоким тортурам, а незабаром їх розіп'яли.
Що не можна робити 1 липня:
- витрачати великі суми грошей;
- лаятися і злословити;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- немає роси вранці — буде дощовий день;
- спека з самого ранку — до ясного дня;
- багато опадів — зима буде сніжною;
- ранковий туман — до спеки після полудня.
День ангела святкують:
Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій, Платон, Роман, Микола.
Народилися в цей день:
1961 рік — принцеса Діана, принцеса Уельська, перша дружина принца Чарльза.
1967 рік — Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса.
Також цього дня:
1569 рік — підписано Люблінську унію про створення Речі Посполитої;
1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції;
1911 рік — польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";
1936 рік — у Нью-Йорку вийшов роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";
1961 рік — у Торонто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку;
2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.