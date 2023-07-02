Кейт Міддлтон і принц Вільям вимагали жорсткої відповіді на інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі

У скандальному відео герцоги Сассекські розповіли про питання расової дискримінації в палаці.

Кейт Міддлтон і принц Вільям вимагали жорсткої відповіді на інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі на початку 2021 року. Про це пише Daily Mail.

Королівська пара стверджувала, що неназваний член королівської родини ставив під сумнів колір шкіри їхнього тоді ще ненародженого первістка, принца Арчі. Було кілька розмов, зосереджених навколо потенційного кольору шкіри майбутнього принца.

Після того, як інтервʼю вийшло в ефір у Сполученому Королівстві, тодішні герцог і герцогиня Кембриджські обговорювали з офіційними особами палацу, як впоратися із "запальними звинуваченнями Сассексів", — пише Валентайн Лоу у книзі "Придворні".

Принц Гаррі та Меган Маркл на інтервʼю Опрі Вінфрі Фото: Скріншот/CBS

Лоу пише, що проєкт заяви на той момент не містив фрази "деякі спогади можуть відрізнятися".

"Уся родина засмучена, дізнавшись про те, наскільки важкими були останні кілька років для Гаррі та Меган", — йшлося в заяві, оприлюдненій покійною королевою Єлизаветою II.

"Порушені питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно і будуть розглянуті родиною в приватному порядку", — зазначалося далі.

Хоча були занепокоєння з приводу того, що вони можуть посваритися з герцогами Сассекськими, Вільям і Кейт дали зрозуміти свою позицію.

"Вони хотіли, щоб це було трохи жорсткіше", — сказав інсайдер Лоу.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Особистий секретар Вільяма, Жан-Крістоф Грей, був автором цієї відомої фрази, і коли її додали, тодішня герцогиня Кембриджська наполягла на тому, щоб вона залишилася.

Тепер принцеса Уельська, за словами джерела, "грає в довгу гру" і розуміє, що це справа її життя і одного дня вона стане королевою.

Нагадаємо, принц Вільям провів день зі старшим сином.

Також Фокус писав про воззʼєднання принца Гаррі та принца Вільяма заради покійної матері.