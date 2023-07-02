Король Чарльз ІІІ вигнав улюблену подругу Єлизавети ІІ після смерті королеви

Анджелі Келлі не дозволили жити з королівською родиною Великобританії, попри те, що жінка служила покійному монарху з 1994 року.

Король Чарльз ІІІ вигнав улюблену помічницю королеви Єлизавети ІІ після її смерті у вересні 2022. Про це пише The Times.

Старший син покійної королеви змусив асистентку монарха виїхати з маєтку своєї сім’ї після смерті Єлизавети ІІ, йдеться в новій книзі про британських роялів.

Журналіст Валентайн Лоу пише, що Анджела Келлі вірила, що їй дозволять жити в котеджі у Віндзор Хоум Парк після смерті її давньої подруги восени 2022 року. Втім, за вказівкою нового монарха Великобританії, жінці не дозволили там жити.

65-річна Келлі вперше почала працювати на королеву в 1994 році як її костюмер. Вона відповідала за одяг, прикраси та знаки відмінності монарха.

Анджела Келлі на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Проте з часом її обовʼязки розширилися.

"В останні роки покійної королеви не було нікого, крім її найближчої родини, хто був би ближчим до неї, ніж Анджела Келлі", — пише Лоу.

"Її офіційний титул був особистим помічником, радником і куратором Її Величності Королеви… але вона також була її довіреною особою, подругою і людиною, яка піклувалася про неї більше, ніж будь-хто інший; як розповідала Келлі друзям, вона фактично доглядала за королевою".

Коли Єлизавета була ще жива, у Келлі була кімната на тому ж поверсі, що й приватні апартаменти королеви в Августа Тавер.

Королева Єлизавета ІІ, Анна Вінтур та Анджела Келлі Фото: Getty Images

Втім, бездомною вірна подруга королеви не залишилася. Чарльз ІІІ придбав їй будинок у Йоркширі, який після смерті Келлі буде повернуто Короні.

"У мене таке враження, що король просто не хотів жити з нею поруч", — вважає Лоу.

Нагадаємо, чим принцеса Шарлотта схожа на свою прабабусю.

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