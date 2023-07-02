Мік Джаггер заручився з коханою, молодшою на 43 роки

Зіркова пара разом з 2014 року та виховує спільного сина Деверо.

79-річний американський музикант Мік Джаггер заручився зі своєю коханою Мелані Гемрік. Про це пише Mirror.

Друзі зіркової пари кажуть, що 36-річна колишня балерина, яка познайомилася з музикантом Rolling Stones у 2014 році і є мамою його восьмої дитини, сина Деверо, зізналася під час недавньої поїздки до Нью-Йорка, що вони заручені.

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Джерело повідомило: "Мелані була в Американському театрі балету і розповідала друзям, що заручена з Міком. Вона чітко дала зрозуміти, що її каблучка — для заручин, і тепер вона його наречена. Її родина також знає, що вони заручені, і в захваті від цього".

Мік Джаггер та Мелані Гемрік із сином Фото: Melanie Hamrick

Легендарний музикант був одружений лише раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від теперішньої коханої Мелані.

Мелані Гемрік

Нагадаємо, Мік Джаггер вийшов на публіку зі своєю коханою, молодшою на 43 роки.

Також Фокус писав про каблучку Мелані Гемрік, яку вона продемонструвала восени 2022.