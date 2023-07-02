Мік Джаггер заручився з коханою, молодшою на 43 роки
Зіркова пара разом з 2014 року та виховує спільного сина Деверо.
79-річний американський музикант Мік Джаггер заручився зі своєю коханою Мелані Гемрік. Про це пише Mirror.
Друзі зіркової пари кажуть, що 36-річна колишня балерина, яка познайомилася з музикантом Rolling Stones у 2014 році і є мамою його восьмої дитини, сина Деверо, зізналася під час недавньої поїздки до Нью-Йорка, що вони заручені.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Джерело повідомило: "Мелані була в Американському театрі балету і розповідала друзям, що заручена з Міком. Вона чітко дала зрозуміти, що її каблучка — для заручин, і тепер вона його наречена. Її родина також знає, що вони заручені, і в захваті від цього".
Легендарний музикант був одружений лише раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від теперішньої коханої Мелані.
Нагадаємо, Мік Джаггер вийшов на публіку зі своєю коханою, молодшою на 43 роки.
Також Фокус писав про каблучку Мелані Гемрік, яку вона продемонструвала восени 2022.