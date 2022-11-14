Молода подруга 79-річного Міка Джаггера показала заручне кільце з діамантом

Мелані та Мік разом уже вісім років, однак гучних заяв про плани на шлюб пара не робила.

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35-річна подруга 79-річного фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера балерина Мелані Хемрік спровокувала чутки про можливі заручини, а, може, і шлюб зі своїм літнім коханим після того, як опублікувала в Instagram селфі, на якому на її руці можна помітити діамант на безіменному пальці.

На фото вона позує в повністю чорному ефектному ансамблі, збираючись на вечірку, а її волосся гладко зачесане на прямий проділ і зібране ззаду в тугий пучок.

"Зачіска балерини підходить до всього", — підписала вона знімок.

Шанувальники одразу звернули увагу на прикрасу у неї на пальці.

[ + – ] Мелані Хемрік Фото: Melanie Hamrick

"Це обручка?" інший відповів: "При збільшенні виглядає як два персні!", "Мені теж цікаво це", – пишуть у коментарях.

Ні Мік, ні Мелані поки що ці чутки не прокоментували.

Пара вперше зустрілася на концерті у Токіо у 2014 році. Наразі вони виховують шестирічного сина Деверо, якого вже називають абсолютною копією батька.

Загалом у Джаггера вісім дітей від п'яти жінок. Його первістку, дочці Керіс, вже 52 роки. Її матір'ю є актриса та співачка Марша Гант. Дочка Б'янка на рік молодша за старшу сестру. Її співакові народила дружина Б'янка.

Модель Джеррі Голл, яку називають найулюбленішою жінкою рокера, подарувала йому чотирьох дітей — Елізабет, Джорджію та сина Габріеля. 20-річні стосунки пари добігли кінця, коли Джеррі дізналася про зради Міка з бразильською моделлю Лусіаною Хіменес Морад, в результаті чого у Джаггера народилася сьома дитина, Лукас.

Хоча Мік відомий своїми вечірками, останніми роками він, схоже, пом'якшав, попри те, що Rolling Stones продовжують гастролювати та повідомляють, що наступного року вони випустять альбом нової музики. За словами джерел, після аншлагових турів групи у Лос-Анджелесі Мік вважав за краще зупинятися із сім'єю в окремому готелі.

Мік повністю змінився. У нього завжди була постійна партнерка, але коли він гастролював, завжди були інші дівчата, їх було багато. Цього разу все по-іншому. Мелані, Дев і няня гастролюють з ним, так що вся справа в ранніх ночах та тусовках із його родиною. І він щасливіший, ніж я коли-небудь бачив його", — розповів один з інсайдерів.

Нагадаємо, чому Джеррі Голл вважала Джаггера жахливим чоловіком.