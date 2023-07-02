Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці в сукні з вирізами (фото)

Знаменитість відправилася на фотосесію у Лос-Анджелесі.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці у сукні з вирізами. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека вирушила на приватну фотосесію на Голлівудських пагорбах.

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Співачка була в насичено-зеленій сукні з відкритою спиною з довгими рукавами та шлейфом. Вбрання з кількома відвертими вирізами підкреслювало фігуру знаменитості.

Волосся Джей Ло залишила розпущеним, додавши до аутфіту чорні капці та кілька лаконічних прикрас.

Фото з’явилися на тлі новин про те, що зірка сцени та екрану збирається випустити свій дев’ятий студійний альбом This Is Me…Now.

Альбом є продовженням альбому This Is Me…Then 2002 року, який був присвячений Бену Аффлеку під час їхнього першого періоду знайомства та заручин.

Зіркова пара після тривалого розриву воззʼєдналася навесні 2021-го, а через рік зіграла весілля та придбала спільний будинок.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Нагадаємо, Дженніфер Лопес залізла у ванну у магазині сантехніки.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Дженніфер Лопес.