Розділи
Матеріали
Стиль життя

Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці в сукні з вирізами (фото)

Фото: Jennifer Lopez/Facebook | Дженніфер Лопес

Знаменитість відправилася на фотосесію у Лос-Анджелесі.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці у сукні з вирізами. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека вирушила на приватну фотосесію на Голлівудських пагорбах.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Співачка була в насичено-зеленій сукні з відкритою спиною з довгими рукавами та шлейфом. Вбрання з кількома відвертими вирізами підкреслювало фігуру знаменитості.

Волосся Джей Ло залишила розпущеним, додавши до аутфіту чорні капці та кілька лаконічних прикрас.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Фото з’явилися на тлі новин про те, що зірка сцени та екрану збирається випустити свій дев’ятий студійний альбом This Is Me…Now.

Альбом є продовженням альбому This Is Me…Then 2002 року, який був присвячений Бену Аффлеку під час їхнього першого періоду знайомства та заручин.

Зіркова пара після тривалого розриву воззʼєдналася навесні 2021-го, а через рік зіграла весілля та придбала спільний будинок.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: Getty

Нагадаємо, Дженніфер Лопес залізла у ванну у магазині сантехніки.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Дженніфер Лопес.