3 липня 2023 року: Мефодія Патарського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна вбивати павуків і їсти горіхи та яйця.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Він прославився своєю боротьбою з єретиками. Мефодій написав багато викладів на християнські теми, моральні настанови та тлумачення Святого Письма. Колись його схопили язичники, але навіть в останні хвилини життя він намагався проповідувати християнську віру. У 312 році його було засуджено до страти — йому відрубали голову.
Що не можна робити 3 липня:
- вбивати павуків;
- їсти горіхи та яйця;
- роздавати поради іншим людям.
Народні прикмети та повір'я:
- павуки плетуть багато павутини — погода буде сухою;
- павук порвав павутину — до дощу;
- високі хмари — чекайте спеку найближчим часом.
День ангела святкують:
Андрій, Гліб, Інна, Лука, Римма, Фома.
Народилися в цей день:
1883 рік — Франц Кафка (пом. 1924), чеський філософ, німецькомовний письменник;
1962 рік — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, тричі володар премії "Золотий глобус".
Також цього дня:
1886 рік — Карл Бенц здійснює перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;
1917 рік — виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
1928 рік — у продажу з'явилися перші телевізори.