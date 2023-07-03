Від зайвої ваги до мігрені. 8 причин ніколи не пропускати сніданок

Сніданок — це здоровий початок дня та заряд організму енергією й поживними речовинами. Регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Сніданок — найважливіший прийом їжі за день, і на це є вагомі причини. Щоб почати новий день, після ночі голодування, необхідно наситити організм необхідними поживними речовинами. Тоді як одні насолоджуються ситним сніданком вранці, інші пропускають його через пізнє пробудження, брак часу та постійний ранковий поспіх. Мері Сабат, дієтологиня й особиста тренерка каже: "Якщо люди пропускають сніданок, вони з більшою ймовірністю переїдають пізно ввечері або вночі, коли їхньому організму вже не потрібні додаткові калорії. Ця нічна їжа може призвести до сплесків інсуліну перед сном й призвести до накопичення жиру вночі". Ось якими можуть бути наслідки пропуску ранкового прийому їжі, пише Stylecraze.

Збільшення ваги

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Згідно з дослідженнями, присвяченими негативним наслідкам відмови від сніданку, люди, які пропускають ранковий прийом їжі, мають більше шансів набрати вагу, що суперечить їхній меті схуднути. Ті, хто пропускає сніданок, як правило, споживають більше калорій, насичених жирів та простих цукрів під час обіду і вечері.

Домінік Андреолі, магістр медицини, дієтолог, каже: "Пропуск сніданку може порушити рівень гормонів, зокрема гормонів голоду греліну та лептину, що може призвести до переїдання наприкінці дня. Крім того, пропуск сніданку підвищує рівень гормону стресу кортизолу".

Елізабет Квінн, сертифікований фахівець із харчування каже: "Коли ви пропускаєте сніданок, у вас дефіцит калорій до кінця дня. Ваше тіло так чи інакше отримає цю енергію. Що більше ви голодні, то менше у вас буде сили волі, і ви почнете думати про всі ті продукти, які так хочете".

Пропуск сніданку посилює потяг до солодкої та жирної їжі. Крім того, оскільки напади голоду будуть досить сильними, ви зрештою будете поглинати все, що зустрінете протягом дня. Що вищий рівень голоду, то більша кількість споживаної їжі, а це призведе до неминучого переїдання наприкінці дня. Постійна практика пропуску сніданку в кінцевому підсумку спричинить набір ваги, а не її зниження.

Високий ризик діабету 2 типу

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Школа громадської охорони здоров'я Гарвардського університету провела дослідження, метою якого було знайти взаємозв'язок між харчовими звичками та здоров'ям. У дослідженні, що тривало близько шести років, взяли участь 46 289 жінок. Результати дослідження були приголомшливими. Згідно з ними, жінки, які не снідали, мали вищий ризик розвитку діабету 2 типу, ніж ті, хто їв їжу щоранку. Гірше того, працюючі жінки, які пропускали сніданок, мали на 54% більше шансів захворіти на діабет 2 типу.

Пропуск сніданку може вплинути на гени, що беруть участь у циркадних годинах й обміні речовин та призвести до підвищення постпрандіального цукру. Однак у цьому питанні необхідні якісні дослідження.

Ризик серцево-судинних захворювань

Згідно з дослідженням, опублікованим у JAMA, чоловіки, які пропускають сніданок, мають на 27% більше шансів отримати серцевий напад порівняно з тими, хто снідає. Доктор Лія Кехілл, яка керувала дослідженням, каже, що ступінь ризику не такий вже й тривожний. Але вона також підтримує той факт, що здоровий сніданок може знизити ризик серцевих нападів.

Відомо також, що люди, які не снідають, мають підвищену сприйнятливість до гіпертонії, що призводить до закупорки артерій. Це наражає їх на ризик серцевих захворювань та інсульту.

Негативно відбивається на вашому настрої

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physiological Behavior 1999 року, відмова від сніданку може негативно позначитися на енергії та настрої. Британська дослідницька група провела дослідження на 144 здорових людях, які голодували протягом ночі. Група розділилася на три частини. Частина людей отримувала вранці корисний помірний сніданок, друга група — тільки каву, а третій — сніданок не давали взагалі. Потім групи перебували під наглядом протягом кількох годин. Згідно з дослідженням, група, якій не давали сніданок, продемонструвала найгірші навички пам'яті та найвищий рівень втоми. Між двома іншими групами не було суттєвої різниці.

Це означає, що відмова від сніданку може призвести до зниження рівня вашої енергії протягом дня й негативно впливати на пам'ять.

Погіршення роботи мозку

Включення сніданку до вашого щоденного режиму харчування покращує когнітивні функції. Дослідження було проведено на групі підлітків віком від 12 до 15 років у двох випробуваннях. В одному з випробувань групі дозволили поснідати, а в другому — попросили групу утриматися від їжі вранці. Результати були цікавими. Група, яка отримала сніданок, продемонструвала кращу точність у тесті візуального пошуку, тоді як відсутність сніданку показала погану концентрацію, що заважало результатам

Відповідно, включення сніданку підвищує когнітивну функцію. І хоча дослідження проводилося на підлітках, його можна легко поширити і на дорослих.

Мігрень

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Гіпоглікемія — це медичний термін, який використовується для позначення низького рівня цукру в крові. Пропуск прийому їжі провокує різке падіння рівня цукру, що спричиняє викид гормонів, які компенсують низький рівень глюкози, але, з іншого боку, підвищують рівень артеріального тиску, спричиняючи мігрень та головний біль.

Пропуск сніданку підвищує ваші шанси отримати мігрень із самого ранку, тому намагайтеся планувати свій день так, щоб вранці обов'язково нагодувати свій організм.

Випадіння волосся

Одним з основних побічних ефектів пропуску сніданку є випадіння волосся. Так, їжа, що містить небезпечно низький рівень білка, може вплинути на рівень кератину, перешкоджаючи росту волосся й спричиняючи його випадання. Сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня і відіграє важливу роль у стимулюванні росту волосяних фолікулів. Отже, якщо ви хочете насолоджуватися пишним, густим волоссям, вам слід щоранку віддавати перевагу багатому на білок сніданку.

Уповільнення обміну речовин

Чи заведеться ваша машина, якщо в баку немає палива? Точно так само й організм, йому потрібен сніданок, щоб дати вашому метаболізму поштовх. Це перший прийом їжі, яким ви годуєте своє тіло після 12-годинної перерви. Згідно з різними дослідженнями, проведеними на тему важливості сніданку, люди, які їдять вранці, мають вищий рівень метаболізму в стані спокою.

Нагадаємо, не рекомендується їсти на сніданок - смузі, млинці та фруктовий сік. Чому?

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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