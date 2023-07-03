Ріта Ора без бюстгальтера показала фігуру в прозорій сукні на показі Azzedine Alaïa

Зірка сцени ніколи не помиляється, коли справа доходить до сміливих і модних образів.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала свою струнку і підтягнуту фігуру в пікантному прозорому ансамблі. Зірка обрала сміливий образ для появи на показі Azzedine Alaïa зима/весна 2024 під час Тижня високої моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

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Поп-зірка позувала фотографам у прозорій мереживній мідісукні, не залишивши майже нічого для уяви. Стильна чорна сукня з довгими рукавами обтягувала розкішну фігуру Ріти, і знаменитість вирішила вдягнути під неї лише відверту чорну спідню білизну.

Ансамбль зірка сцени доповнила чорними туфлями на підборах і відмовилася від прикрас, дозволивши вбранню говорити самому за себе. Ора зібрала своє волосся у високий хвіст і підкреслила риси обличчя чудовою палітрою макіяжу.

Нагадаємо, Ріта Ора на свій виступ одягла прозору червону сукню з глибоким декольте і мереживним дизайном.

Також Фокус писав, що Ріта Ора вийшла на публіку в образі за 7400 доларів.