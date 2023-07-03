Знаменитість звернулася до молодших колег по цеху.

56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк поділилася фото з колишньою дівчиною Леонардо Ді Капріо та Дженною Ортегою. Знімки зірка фільму "Фріда" опублікувала в Instagram з понад 25 млн підписників.

"Я завжди надихаюсь, коли тусуюсь з новим блискучим поколінням латинських акторок, вони додають мені сили та натхнення", — написала Сальма Хаєк.

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На першому фото Сальма та Каміла Морроне фарбують губи, дивлячись у дзеркало. На другому — 56-річна акторка позує зі своєю молодшою колегою по цеху, зіркою серіалу "Венздей", Дженною Ортегою. Зокрема Хаєк поділилася знімком з акторкою "Ейфорії" Алексою Демі.

Сальма Хаєк з колегами по цеху

"Натхненні тобою ❤️ ми тебе дуже любимо", — написала колишня дівчина Леонардо Ді Капріо, з якою голлівудський актор розійшовся влітку 2022-го після пʼяти років романтичних стосунків.

"Щиро дякую за все, що ви робите і за те, що прокладаєте шлях", — звернулася до Сальми 20-річна Дженна Ортега.

Нагадаємо, Сальма Хаєк відправилася в сауну "виганяти стрес".

Також Фокус писав про особливості зйомок Сальми Хаєк у новому сезоні "Чорного дзеркала".